Cerrada al tráfico parte de la calle Eduardo Pondal de Pontevedra tras caer uralitas de un edificio

PONTEVEDRA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Parte de la calle Eduardo Pondal de Pontevedra ha sido cerrada al tráfico tras caer uralitas de un edificio debido al temporal que estos días afecta a Galicia.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el suceso tuvo lugar sobre las 14,15 horas de la tarde, cuando unas placas del edificio cayeron sobre la carretera y encima de los vehículos que permanecían estacionadas.

Ante ello, el CIAE 112 Galicia alertó a los bomberos, a la Policía Local, Policía Nacional y a los efectivos de Protección Civil.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento consultadas por Europa Press han explicado que en estos momentos parte de la vía permanece cortada al tráfico, toda vez que los efectivos de emergencia están supervisando si es necesario retirar algún otro elemento.

De este modo, la Policía Local está desviando el tráfico por las calles adyacentes.