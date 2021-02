Cientos de correos antivacunas y contra la ley de salud "atascan" el mail a diputados y el portal ciudadano de la Cámara

Del "estamos en guerra" a "no es posible que este Parlamento esté compuesto por humanos": los mensajes en el 'Lexisla con nós'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diputados de los distintos grupos con representación en el Parlamento gallego --PPdeG, PSdeG y BNG-- y también personal del Pazo do Hórreo han recibido en sus correos electrónicos en los últimos días numerosos mailscon contenido 'negacionista' de la covid-19, en contra de las vacunas, o de rechazao a la nueva ley de salud por su incidencia, precisamente, en cuestiones como la vacunación o las multas.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press han trasladado que dichos correos son, en ocasiones, "desagradables", sin "ningún tipo de argumento" e incluso contienen "insultos". Pero el mayor impacto de este 'troleo' lo ha sufrido el portal abierto a la opinión del ciudadano de la Cámara autonómica, el 'Lexisla con nós', que a primera hora de este viernes ya sumaba casi 460 comentarios.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, estos comentarios que se han subido superan el "filtro" ya que, pese a su dudosos argumentos desde el punto de vista científico, no incluyen "insultos" ni contenido específicamente degradante. A diferencia de lo que ocurre con otros cientos de comentarios recibidos y que no han sido publicados.

Las distintas fuentes consultadas inciden en el "atasco" y "colapso" que supone para la labor diaria, y en lo "molesto" que resulta en la gestión de los correos electrónicos corporativos.

Por parte del Parlamento, se está analizando si se puede dar algún paso para tratar de que se reduzca esta práctica, que se ha agudizado en la última semana --la mayor parte de los comentarios que tiene el portal 'Lexisla con nós' llegaron a partir del 2 de febrero--.

"NO ES POSIBLE QUE ESTE PARLAMENTO ESTÉ COMPUESTO POR HUMANOS"

El contenido de los mensajes es variado, al igual que los nombres de quienes los suscriben, pero inciden en su gran mayoría en que la reforma de la ley de salud impulsada por el PPdeG y el Gobierno que dirige Alberto Núñez Feijóo tiene un carácter "totalitario". También cargan contra la "obligatoriedad" de vacunarse y lo que consideran "un ataque a los derechos fundamentales".

Un paso más allá en su comentario va 'José Octavio', que opina, en letras mayúsculas: "No es posible que este Parlamento esté compuesto por humanos. Esto es inadmisible. No, no, no y no. Soy ciudadano del mundo y español".

"Estamos en guerra. Lo sabemos. No permitiremos que nos asesinen sin dar la vida por nuestra libertad y nuestros derechos. No van a poder con nuestra fuerza, nuestra luz y nuestra Divinidad connatural a nuestra existencia", apunta 'Juan Carlos' en otro comentario.

'Quique' interpela directamente al presidente, por ejemplo, "avergonzado" de haber votado al PPdeG: "¿Qué hago señor Feijóo? ¿Someterme a la vacunación en contra de mi voluntad? ¿Me multarán arruinánome todavía más? (eso sí que lo hacen muy bien) ¿O quizá me embargarán obligándome a la miseria, por el hecho de no vacunarme, son capaces... Menuda deriva están tomando".

"FEIJÓO, NO SIGAS POR AHÍ"

El comentario de 'Paco' incide en que, bajo su punto de vista, se pretenden dar pasos "inconstitucionales" y atentar "contra los derechos humanos más elementales". "A vosotros se os ha ido la pinza", concluye.

Pero también hay más interpelaciones directas al jefe del Ejecutivo autonómico, como el que suscribe 'Ana Fraga': "No Feijóo, no sigas por ahí, esta ley es un atentado a nuestras libertades como seres humanos. Recuerde el tratado de Núremberg, la Constitución, el tratado de Viena. ¡No a esta locura!"