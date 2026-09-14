La CIG denuncia que la Xunta "precariza" al personal formador en lengua gallega

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CIG-Administración ha denunciado que la Xunta de Galicia "precariza" al personal formador en lengua gallega. "El deber legal de capacitar al personal público en gallego no puede depender de convenios temporales ni asentarse en la precariedad laboral", ha avisado.

En un comunicado, la organización nacionalista exige la aplicación inmediata y con efectos retroactivos de la jornada del personal titulado superior lingüista de la Secretaría Xeral da Lingua, al que asegura que la Xunta duplicó la carga de trabajo desde el 1 de septiembre. Una "sobrecarga" que, según denuncia, "pone el riesgo los plazos, la atención al alumnado y la calidad de la formación".

El sindicato señala que en la primera reunión para negociar las condiciones laborales del colectivo, celebrada el 8 de septiembre, la Secretaría Xeral Técnica da Consellaría de Cultura, Lingua e Xuventude reconoció que el problema ya existía antes de la estabilización derivada de la Ley 20/2021. Sin embargo, apunta que presentó una solución provisional basada en horas complementarias, sin garantizar ni la jornada completa ni la actividad durante los doce meses.

"La Administración no aportó informes sobre el tiempo necesario para desarrollar las tareas, la carga efectiva, la demanda atendida y no atendida, la financiación, el impacto de género o el coste de ampliación", argumenta la CIG.

Así, denuncia que se escuda en la anualidad presupuestaria, en la dependencia de convenios y fondos externos y en los límites previstos para incrementar determinadas partidas en 2027. "Nada de esto justifica una precariedad que dura décadas", manifiesta.

A este respecto, la CIG incide en que las 18 plazas de la relación de puestos de trabajo, a media jornada y con solo siete meses de actividad anual, no son suficientes para atender una "demanda elevadísima".

De este modo, recuerda que los cursos Celga, LAG y LXG se prestan de forma continuada desde hace décadas y señala que la reiteración de la actividad, la renovación anual de los convenios y la propia estabilización de los puestos acreditan una necesidad estructural.

"La Xunta no puede mantener durante años un servicio permanente con financiación provisional y emplear después la falta de presupuesto para negar la jornada completa y la estabilidad laboral", subraya la CIG, que incide en que Formar en gallego es un deber legal".

Además, la CIG asegura que la propuesta del gobierno de la Xunta de actualización del Plan xeral de normalización da lingua galega reconoce la "elevada demanda, la insuficiencia de la oferta especializada y el limitado protagonismo de la EGAP, de la Academia Galega de Seguridade Pública y de la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde".

"Es contradictorio anunciar la revitalización del idioma mientras se precariza al personal encargado de hacerla posible", subraya el sindicato, que considera que un plan sin personal suficiente, estabilidad, presupuesto y evaluación no es una política lingüística efectiva: "es propaganda".