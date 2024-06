Colectivos animalistas protestan ante la plaza de toros de Pontevedra contra una becerrada "que la Xunta permite"

Touradas Fóra organizará una manifestación el próximo 10 de agosto en el inicio de la feria taurina

PONTEVEDRA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unas cuarenta personas se han concentrado este sábado ante la plaza de toros de Pontevedra para protestar contra la celebración de una becerrada y denunciar que "la Xunta sigue permitiendo esta barbarie", según ha criticado la portavoz de Touradas Fóra de Pontevedra, Vicky Estévez.

Junto con este colectivo, también Irmandade Antiespecista, Loita Raposa y Activistas Galegas Antiespecistas (AGA) han organizado esta movilización.

Así, Vicky Estévez se ha referido a esta becerrada, promovida por la Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra con crías de la ganadería Alcurrucén --cuyos propietarios también son los titulares del coso pontevedrés--, como "el preludio de la feria taurina" que se celebrará el 10 y el 11 de agosto con la participación de los toreros Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Juan Ortega, Daniel Luque y Tomás Rufo.

Precisamente, Touradas Fóra de Pontevedra ha convocado para el próximo 10 de agosto, en el inicio de las fiestas de la Peregrina, su tradicional manifestación contra estos festejos.

"Muy poca gente joven está a favor de las corridas de toros", ha señalado Vicky Estévez, que también ha recordado que el coso de San Roque es "la única plaza que se sigue usando con este fin" y que por más que "viene gente de muchos sitios, no consiguen llenarla".

PEÑAS

Además, la portavoz de Touradas Fóra de Pontevedra ha precisado que "no todas las peñas" que participan en las celebraciones paralelas a la feria taurina están a favor de la tauromaquia. "La mayoría de los jóvenes vienen luego a la manifestación", ha añadido. "Esperemos que cada vez vayan a menos y nosotros a más", ha afirmado, en alusión al menor apoyo social de las corridas de toros.

En este sentido, Vicky Estévez ha censurado la "falta de empatía absoluta hacia los animales" por parte del público asistente a la becerrada celebrada en Pontevedra.

Al abrirse las puertas de la plaza de toros para permitir la entrada, las personas concentradas ante el coso de San Roque han levantado a su paso los carteles que portaban, con mensajes como "chamádelo ‘libertad’ pero é sadismo e barbarie", "matar animais non é arte", "torturar crías de touros non é diversión" o "sádicos e psicópatas: persoas que desfrutan co sufrimento alleo".

Estévez ha argumentado que un estudio de la Asociación de Veterinarios por la Abolición de la Tauromaquia y el Maltrato Animal sostiene que los becerros que se someten a prácticas como las realizadas en la plaza de toros de Pontevedra sufren "pánico y dolor". Además, ha advertido que "la gente que asiste puede participar en ellas, con lo cual es mucho más grave y la Xunta lo sigue permitiendo", ha insistido.