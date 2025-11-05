Un conductor reincidente se da a la fuga en Poio (Pontevedra) tras una persecución policial

PONTEVEDRA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un conductor se dio a la fuga el pasado 24 de octubre en la localidad pontevedresa de Poio tras protagonizar una persecución policial realizando maniobras peligrosas e incluso invadiendo los carriles contrarios.
Según ha detallado la Policía Local del municipio, los agentes detectaron a un conductor habitual en delitos contra la seguridad vial circulando por una zona peatonal a velocidad irregular.
Cuando intentaron interceptarlo, el varón emprendió una huída a gran velocidad, en una persecución que fue grabada por los propios agentes que participaban en la operación.
Y es que, el conductor, conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad, acumula más de 10 antecedentes por delitos de este tipo y ya cumplió condena en prisión.