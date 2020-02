El Consejo decidirá el uso del espacio de Vulcano pero López Veiga apunta que hay más demanda en logística que en naval

Sindicatos insisten en que hay que retirar el recurso sobre la concesión "cuanto antes"

VIGO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha subrayado este viernes que será el Consejo de Administración de este organismo el que decida el futuro uso de los terrenos del astillero Vulcano, aunque ha advertido de que el Plan Especial del Puerto prevé para la zona actividad naval u otros usos portuarios, al tiempo que ha apuntado: "La demanda en naval es más limitada que en logística".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Administración, en la que ha explicado que el Abogado del Estado ha trasladado a los miembros del órgano la situación de los terrenos, pese a que no estaba en el orden del día.

Según ha recordado, el futuro de esos espacios está pendiente de la resolución de un recurso interpuesto por el Puerto en el proceso de liquidación del astillero. Así, la Autoridad Portuaria considera que la concesión de esos terrenos portuarios no se puede subastar, porque ha quedado extinguida al disolverse Vulcano.

Cuando se resuelva esta cuestión jurídica (pendiente de un informe del Consejo de Estado), López Veiga ha afirmado que decidir "lo que se haga en esos terrenos es competencia exclusiva del Consejo de Administración", que "tomará la decisión que considere más oportuna".

COMPETENCIA DEL CONSEJO

A ese respecto, ha afirmado que, como presidente, no puede prejuzgar los usos debe tener ese espacio, y ha añadido que "si hay un proyecto de construcción naval importante se vería". No obstante, ha advertido: "La demanda en naval es más limitada que en logística, y el apuro que tenemos en logística es mayor que en naval".

López Veiga ha puntualizado que la principal misión del puerto de Vigo es "asegurar el intercambio de mercancías" y ha apostillado que el sector logístico "también genera muchísimo empleo". Sin una buena logística, ha recalcado, se estaría mermando la eficacia, por ejemplo, de una planta como PSA Peugeot Citroën.

Asimismo, ha recordado que, en caso de que la concesión se dé por extinguida y haya que tramitar una nueva, ese proceso será "largo". Mientras, ha añadido, se puede dar a esos terrenos un uso "transitorio" para "una actividad naval o no naval".

RETIRADA DEL RECURSO

Por su parte, tanto el representante sindical en el Consejo de Administración, Anxo Iglesias (CIG), como el portavoz de Industria de CC.OO., Celso Carnero, han insistido en la necesidad de que se retire el recurso contra la liquidación de Vulcano "cuanto antes" para hacer viable una inversión en las instalaciones y retomar la actividad de construcción y reparación naval.

A ese respecto, Carnero ha vuelto a criticar que la presentación del recurso fue una decisión unilateral del presidente del Puerto, al que estudian denunciar ante los tribunales por "interferir" en una posible salvación de Vulcano, y ha exigido "voluntad política" para que "se cumpla lo que se prometió" a la plantilla.

López Veiga, acerca de la retirada del recurso, ha incidido en que no es posible, y ha defendido que la decisión de presentarlo es una potestad que tiene como presidente. Además, ha asegurado que, de no hacerlo, podría haber incurrido en "responsabilidades personales". "Todo lo que hemos hecho tiene el aval de la Abogacía del Estado, no ha sido un capricho del presidente", ha zanjado.