La conselleira de Medio Ambiente dice que su "biblia" es el "rigor técnico"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, asegura que su "biblia" es el "rigor técnico", frente a un BNG al que acusa de querer "paralizar todo".

Lo ha dicho en el pleno del Parlamento, a una pregunta del Bloque sobre la planta de producción de biometano, fertilizantes orgánicos y compost proyectada en Xunqueira de Ambía (Ourense). En concreto, la diputada Sonia Vidal ha exigido "límites" y "una planificación clara".

En su intervención, la conselleira ha comenzado ironizando sobre "la biblia del BNG", que ha identificado con lemas como "eólica sí, pero no así" y "biogás sí, pero no aquí".

Asimismo, ha atribuido a los nacionalistas emplear "siempre el mismo diccionario", con términos como "peligro, contaminación, riesgo, paralización, temerarios, macrogranjas, macroempresas, macroexplotaciones". "Es siempre, una tras otra", ha criticado la titular de Medio Ambiente. "Ni esperan a que concluya todo el trámite ambiental", ha añadido.

Por su parte, ha defendido que hay "garantías plenas, como en todo" y ha reivindicado que la "biblia" de la Xunta y su "diccionario" pasa por ese "rigor técnico".

"Quieren paralizar absolutamente todo, pero no veo yo que dejen de utilizar el ordenador, el móvil...", ha espetado Vázquez a la diputada, antes de situar en el 90% el nivel de aprobación de declaraciones de impacto ambiental durante el bipartito y rebajar al 72% el actual. "Sabemos decir sí cuando cumplen y no cuando incumplen", ha concluido.