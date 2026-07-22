El conselleiro de Educación advierte del "deterioro" de la calidad educativa generado por la LOMLOE

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una jornada organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la Región de Murcia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha advertido este miércoles del "deterioro" de la calidad educativa cinco años después de la entrada en vigor de la LOMLOE y ha aprovechado para demandar una "mayor implicación" financiera del Gobierno central con las universidades públicas que, en el caso de Galicia, "asume casi íntegramente el Gobierno de la Xunta.

En concreto, el titular de Educación de la Xunta ha participado en Murcia en una jornada organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, donde ha cuestionado las últimas reformas legislativas del Gobierno central, tanto en el campo universitario como en el no universitario, y que está teniendo "consecuencias negativas que impactan directamente en la preparación académica de los estudiantes".

En cuanto al sistema universitario, ha denunciado el modelo "rígido y obsoleto" de la última Ley orgánica, la LOSU, "que no abre la puerta a reformas reales y carga a las comunidades autónomas con todo el esfuerzo financiero".

"Somos las que planificamos, financiamos y acompañamos a las universidades públicas en el día a día, pero no podemos impulsar reformas reales ni adaptar el sistema a nuestras necesidades", ha sentenciado.

En este sentido, ha subrayado que "los continuos cambios legales impuestos por el Gobierno central sin ningún tipo de diálogo y usados como moneda de cambio a nivel político, más temprano que tarde van a tener repercusiones negativas en el sistema educativo".

En contraposición, ha defendido que la hoja de ruta de la Xunta en materia educativa "está sostenida en la anticipación, la planificación y el diálogo" y está permitiendo avanzar en mejoras estructurales "de calado" como la reducción de las ratios, la mejora de la atención a la diversidad y el "blindaje" de la enseñanza rural.