La Consellería de Educación anuncia que en 2026 la Xunta prevé convocar alrededor de 1.500 plazas de profesorado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha avanzado este lunes que la Xunta prevé convocar el próximo año en torno a 1.500 plazas de profesorado a través de una nueva oferta de empleo público.

Según ha explicado el conselleiro en la Comisión 3ª del Parlamento, la cifra exacta se determinará una vez se conozca el número definitivo de jubilaciones, pero en todo caso ha insistido en que "se cubrirán de nuevo el 120% de las plazas autorizadas por el Gobierno del Estado".

Así lo ha anunciado en una comparecencia en la que ha estado acompañado por su equipo para presentar los presupuestos de su departamento para 2026 y en la que ha detallado que los presupuestos de su Consellería crecen hasta los 3.090 millones de euros, "lo que supone un aumento de 43,8 millones de euros respecto al año pasado, pese a la caída del 1,4% de los fondos MRR".

Se trata de unos presupuestos que son "la expresión de un compromiso político con la educación, las universidades, la ciencia y la innovación como pilares fundamentales para asegurar el bienestar de las personas y el progreso social y económico de Galicia", ha asegurado.

En esta línea, ha desgranado que la Consellería de Educación dispondrá en 2026 "del mayor presupuesto de su historia, "consolidando subidas sólidas y constantes ya durante seis años consecutivos para la mejora de la enseñanza, como servicio público esencial, y el impulso de la ciencia como base económica y del conocimiento".

En concreto, Rodríguez ha aprovechado su comparecencia para celebrar la "bajada progresiva de ratios" en Galicia con una plantilla docente "estable y con récord de profesores pese al contexto de disminución de alumnado".

Por su parte, el portavoz de Educación del Grupo Socialista en el Parlamento gallego, Aitor Bouza, ha denunciado que el proyecto de Presupuestos "no responde a las necesidades que tiene la educación en Galicia", ya que "no pone encima de la mesa soluciones para los defectos del sistema".

Además, ha censurado que el gasto dedicado a educación "decrece" respecto al total y ha aprovechado su intervención en la Comisión para acusar al conselleiro de hacer "el mismo discurso y sin hacer autocrítica".

En esta línea, la diputada nacionalista María Cristina Fernández ha asegurado que es "penoso" que para el conselleiro de Educación "sea un récord disponer de 3.000 millones euros de presupuesto" y ha acusado al Gobierno gallego de "mentir más que hablan".

Por otro lado, ha lamentado que "a las puertas de una nueva huelga de docentes este martes y este miércoles, el PP prescinda de partidas suficientes para disponer de lo más básico, de personal". Así, ha acusado al Gobierno gallego de "hacer propaganda partidista, autobombo y enredar para despistar a la población gallega".

En contraposición, la diputada popular Cecilia Vázquez ha defendido estos presupuestos "los más ambiciosos de la historia de Galicia" y ha asegurado que "son la demostración de que gobernar es apostar por lo que de verdad importa".

Asimismo, ha denunciado la "complicidad" del BNG con la CIG para enviar correos electrónicos a los centros escolares con el objetivo de "adoctrinar" al alumnado. "Las aulas están para educar y fomentar el pensamiento crítico, no van a ser trincheras políticas, queremos que los alumnos piensen por sí mismos, las aulas están para educar y no para adoctrinar", ha concluido.

MÁS DE 31.000 DOCENTES ESTE CURSO

Durante su intervención inicial, Rodríguez ha señalado que se habilitará una nueva línea de ayudas a las familias para sufragar el coste de los comedores gestionados por anpas, ayuntamientos y colegios concertados que hasta ahora no recibían apoyo directo.

El programa, que se estima beneficiará a unos 20.000 alumnos, se desarrollará en dos fases. La primera ya en 2026, con 150 euros de ayuda para tramos de renta de hasta 6.000 euros, y la segunda, en 2027, incorporando rentas entre 6.000 y 10.000 euros, que recibirán una ayuda de 100 euros.

Asimismo, se ha referido a la desgravación fiscal para la compra de libros y material escolar de las personas que, por renta, quedan fuera de las ayudas de la Xunta, es decir, familias con rentas entre 10.000 y 30.000 euros per cápita.

Con todo, ha defendido que se ha reforzado la contratación de profesorado, con un récord de 31.756 docentes este curso --150 más-- "pese a tener 4.255 alumnos menos". También se ha referido al Acuerdo de mejora y modernización de la enseñanza firmado con los sindicatos CCOO, ANPE y UGT.

Precisamente sobre el capítulo del profesorado, ha destacado el incremento acumulado en 160 millones de euros del presupuesto destinado a personal desde la puesta en marcha del mencionado acuerdo.

"MÁXIMO HISTÓRICO" PARA LAS UNIVERSIDADES

En otro orden de asuntos, también se ha referido a la puesta en marcha de la Oficina de Apoio ao Docente, incluida ya en el Anteproyecto de ley de medidas fiscales y administrativas, con el objetivo de darle "el máximo rango normativo" y ofrecer así a los docentes "la mayor protección y asesoramiento".

En el ámbito de la FP, ha anunciado que estos presupuestos duplican los fondos propios y este departamento dispondrá de 18,1 millones de euros para "seguir consolidando" la Estratexia galega de FP 2030 y el desarrollo del Plan FPGal360, con "propuestas innovadoras de lucha contra el abandono escolar".

La aportación presupuestaria al impulso del sistema universitario público alcanza casi 560 millones de euros, 20 millones más que el año pasado, tal y como ha subrayado Rodríguez.

Asimismo, el impulso del Plan de infraestructuras universitarias dotará con más de 40 millones de euros de inversión directa a las tres universidades públicas y movilizará más de 100 en total con actuaciones clave como la nueva facultad de Farmacia, la Escola de Enxeñaría Aeronáutica, el edificio de investigación e innovación industrial EI3, la rehabilitación de los edificios de la antigua ETEA y otras mejoras en centros universitarios.

Con todo, el programa de investigación universitaria crece un 11,5% hasta alcanzar los 118,5 millones de euros y en investigación, los presupuestos alcanzan "un nuevo máximo histórico" con una inversión conjunta de 405,2 millones de euros, "un 9% más que los 372 de este ejercicio".

Finalmente, el conselleiro ha subrayado que 2026 será el año en que se comience el desarrollo de GALTIA como la nueva Fundación Galega de Atracción de Talento Investigador de Alto Nivel, que contará con un presupuesto inicial de 35 millones de euros, cuatro de ellos consignados en los presupuestos de este año.