Rueda cree que la suspensión del voto de nacionalizados "estropeó algunos planes" que tenía Sánchez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA
Europa Press Galicia
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 15:30
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que la reacción "furibunda" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tras la suspensión por parte del Tribunal Supremo del derecho a voto de las personas nacionalizadas por la Ley de Nietos da muestra de que le "estropeó algunos planes".

   Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello sobre el fallo del alto tribunal, el presidente de la Xunta ha recordado que se trata de una "suspensión" y que aún queda el "pronunciamiento definitivo" que, a su juicio, "debería producirse con celeridad".

   Dicho esto, ha sostenido que a la vista de la "reacción furibunda" del PSOE y de Pedro Sánchez su opinión "personal", "y la de mucha gente", es que parece que "se le estropeaban algunos planes que tenía y alguna previsión". "Él sabrá la que es, aunque todos podemos suponer la que tenía en mente y que, de repente, se desbarató", ha manifestado.

   Asimismo, ha sostenido que "pronunciase sobre algo tan importante como un voto respecto a un país, con una situación que desconoces absolutamente y que no tienes ninguna intención de conocer, absolutamente ajeno a ti, es algo que, desde luego, muchísimos países ponen en cuestión".

   Además, ha considerado que algo que surgió para "subsanar una situación injusta" con respecto a las personas que tuvieron que abandonar España "se estaba convirtiendo en otra cosa". "Y esta es la reflexión que está haciendo, en mi opinión acertadamente, el Tribunal Supremo", ha manifestado.

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