Rueda cree que la suspensión del voto de nacionalizados "estropeó algunos planes" que tenía Sánchez

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, preside la reunión del Consello - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que la reacción "furibunda" del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, tras la suspensión por parte del Tribunal Supremo del derecho a voto de las personas nacionalizadas por la Ley de Nietos da muestra de que le "estropeó algunos planes".

Preguntado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello sobre el fallo del alto tribunal, el presidente de la Xunta ha recordado que se trata de una "suspensión" y que aún queda el "pronunciamiento definitivo" que, a su juicio, "debería producirse con celeridad".

Dicho esto, ha sostenido que a la vista de la "reacción furibunda" del PSOE y de Pedro Sánchez su opinión "personal", "y la de mucha gente", es que parece que "se le estropeaban algunos planes que tenía y alguna previsión". "Él sabrá la que es, aunque todos podemos suponer la que tenía en mente y que, de repente, se desbarató", ha manifestado.

Asimismo, ha sostenido que "pronunciase sobre algo tan importante como un voto respecto a un país, con una situación que desconoces absolutamente y que no tienes ninguna intención de conocer, absolutamente ajeno a ti, es algo que, desde luego, muchísimos países ponen en cuestión".

Además, ha considerado que algo que surgió para "subsanar una situación injusta" con respecto a las personas que tuvieron que abandonar España "se estaba convirtiendo en otra cosa". "Y esta es la reflexión que está haciendo, en mi opinión acertadamente, el Tribunal Supremo", ha manifestado.