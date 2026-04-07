Convocado el proceso selectivo para cubrir 74 plazas de auxiliar de Policía Local en 25 ayuntamientos gallegos

Policía Local. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes la convocatoria del proceso selectivo unitario para cubrir 74 plazas de auxiliar de Policía Local mediante contrato temporal en 25 ayuntamientos gallegos. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir de este jueves.

Según ha detallado la Xunta, será una oposición por turno libre y permitirá, a los que lo superen, ser contratados en régimen laboral temporal en alguno de los ayuntamientos que convocan los puestos o formar parte de los listados de reserva o de colaboración.

Las solicitudes se presentarán preferiblemente por vía electrónica mediante la sede electrónica de la Xunta y, opcionalmente, podrán presentarse presencialmente en cualquiera de los registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

De esta forma, habrá tres pruebas que comienzan con la prueba de evaluación de conocimientos con un cuestionario de 50 preguntas sobre los contenidos del temario.

La segunda prueba corresponde a la de evaluación del conocimiento de la lengua gallega para las personas que no estén exentas. La tercera prueba será la de aptitud física e incluye un ejercicio de salto vertical para medir la potencia del tren inferior y otro de resistencia que consiste en una carrera de 1.000 metros lisos.

Las personas aspirantes aprobadas y las incluidas en el listado de reserva del proceso selectivo deberán superar un curso de formación teórico-práctico en la Agasp de 24 horas lectivas en modalidad presencial para ser contratadas como auxiliares de Policía Local, salvo que ya lo hayan realizado con fecha 2023 o posterior.

Los 25 ayuntamientos que convocan las 74 plazas son: A Estrada, A Guarda, A Illa de Arousa, Baiona, Marín, Moaña, Poio, Soutomaior y Vilagarcía de Arousa, en la provincia de Pontevedra; Arteixo, Bergondo, Boiro, Cabanas, Cedeira, Melide, Miño, Mugardos, Negrera, Noia, Oleiros, Ponteceso, Rianxo, en la provincia de A Coruña; Barbadás y O Barco de Valdeorras en la provincia de Ourense; y Mondoñedo en la provincia de Lugo.