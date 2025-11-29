Cortada la A-52 en Trasmirás (Ourense) por el incendio de un camión

Archivo - Sede del 112, Axega - 112 - Archivo

OURENSE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio en un camión que transportaba motores ha obligado a cortar un tramo de la A-52 a su paso por el municipio ourensano de Trasmirás (parroquia de Vila de Rei), entre los kilómetros 173 y 181. Con todo, el fuego ha sido extinguido, sin que se registrasen personas heridas.

El 112 Galicia, quien informa de lo sucedido, recibió el aviso a las 04.50 horas, a través de la llamada de un particular que alertó de la presencia del vehículo en llamas. A continuación, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) dio el aviso a los Bomberos de Xinzo y de Verín y a la Guardia Civil.

Aunque el incendio del camión está ya apagado y parte de los equipos de emergencia dieron por finalizada su intervención, la A-52 continúa cortada al tráfico en el tramo afectado.