El Cupón Diario del Eclipse deja 815.000 euros en O Grove (Pontevedra), incluido el premio mayor

La vendedora de la ONCE María Isabel Turnes reparte 815.000 euros en O Grove (Pontevedra). - ONCE

PONTEVEDRA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Diario de la ONCE del 12 de agosto, dedicado al Eclipse, ha dejado 815.000 euros en O Grove (Pontevedra), que corresponden al cupón con el premio mayor de 500.000 euros y nueve cupones con 35.000 cada uno. En total, ha repartido más de 1,8 millones de euros entre cinco comunidades autónomas.

En el municipio pontevedrés, los cupones han sido distribuidos por la vendedora de la ONCE María Isabel Turnes, que, cuando se ha enterado de la noticia, ha celebrado que era el primer premio que da "así de grande" en los seis años que lleva vendiendo.

"Alguien se va a levantar hoy con una alegría, madre mía. El eclipse lo he dado yo", ha festejado Turnes, en declaraciones recogidas por la ONCE. Además, hace poco se quedó "a un número" de dar el bote el Eurojackpot y sentía que un premio grande "se acercaba" para sus clientes: "Esto sí son buenas noticias".

Además de los 815.000 euros de Galicia, el Cupón ha dejado en Cataluña 420.000 euros con 12 cupones premiados: seis en Granollers, cinco en Vic y otro cupón en Lleida; en la Comunidad Valencia, el cupón ha repartido 350.000 euros con un cupón en Valencia y otros nueve cupones en Alzira; otros cinco cupones se han ido hasta Aragón, dejando 175.000 euros en premios; y en Andalucía se han repartido 105.000, con dos cupones premiados en Ubrique y un cupón premiado en Jerez.