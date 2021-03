Cvirus.-O comité clínico analiza este martes a evolución do virus e actualizará a listaxe de medidas e concellos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

O comité clínico que reúne a 35 expertos e que asesora á Xunta de Galicia para tomar decisións na pandemia reúnese este martes coa idea de avaliar os datos epidemiolóxicos e estudar a aplicación da desescalada nos concellos galegos após a primeira fin de semana con reapertura xeneralizada da hostalaría para consumo e de levantamento das restricións máis duras da mobilidade.

Especialmente pendentes desta avaliación están os concellos da área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, xa que está en estudo se se levanta o peche perimetral desta zona sanitaria, o que permitiría a interacción con concellos doutras áreas de Galicia sempre que teñan a mesma incidencia epidemiolóxica. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remitiu precisamente a esta semana e a avaliación do comité clínico para estudar esta posibilidade.

O contexto, en palabras do médico de familia José Luís Muíños, nestas horas previas atendeu a Europa Press, é o da tendencia á baixa nos contagios, aínda que a presión hospitalaria mantense. Respecto diso, advertiu de que "aínda estamos baixo influencia das restricións" e que as posibles consecuencias dos comportamentos desta fin de semana, con "imaxes terribles", veranse máis adiante.

En declaracións a Europa Press, este médico, que dixo que Galicia "chega en liñas xerais ben" a este comité clínico e coa maior parte de concellos con incidencias inferiores a 250 casos por 100.000 habitantes, quixo "insistir na prudencia" como elemento "fundamental". "Estamos aínda en influencia das restricións anteriores", subliñou.

A fin de semana, dixo, déixalle "preocupadísimo". "Foron terribles as imaxes desta fin de semana, unha falta de conciencia nunha parte pequena, do 20 ou do 30 por cento, que desde logo non cumpren e non teñen ningunha conciencia da enfermidade", salientou.

COAS VACINAS

O doutor Muíños considerou "tremendamente positivo" que as vacúas aparecesen neste período. Así, observou que en territorios onde hai unha parte importante da poboación vacinada, como é o caso de Israel, ven os resultados e fai ver "o futuro con esperanza". "Se hai máis ondas, probablemente sería menos grave porque afectaría a persoas por baixo dos 80 anos e o principal risco é a idade", manifestou.

Pero fixo unha advertencia fronte a unha posible confianza ante este factor, xa que sinalou que hai xente nova, de menos de 40, que tamén ocupan prazas en UCI: "Non hai que esquecerse que hai moitos mozos na UCI. Que unha boa parte poidan pasalo como unha enfermidade leve ou moderada, non está libre de que haxa xente de menos de 40 ou 30 grave. Ninguén está libre de que nos afecte dunha maneira".

Por iso, incidiu en que "a prudencia ten que marcar todas as nosas actividades, usar sempre a máscara, hixiene de mans e os locais interiores cunha ventilación adecuada". "Son normas sinxelas pero que hai xente que non as incorporou á súa facer de todos os días", apostilou.

O doutor Muíños sinalou que mentres se manteña unha incidencia elevada da enfermidade, tamén aumenta a probabilidade de novas variantes, polo que "é un risco moi grande e unha falta de solidariedade" que haxa persoas que se consideren "menos vulnerables".

"SERÍA PRECIPITADO"

Preguntado por se a desescalada débese acelerar xa esta semana, o experto do comité considerou que "sería precipitado" cambiar agora, por exemplo, o número máximo de non convivientes para unha reunión e apostou por ir paulatinamente nos pasos que se dean.

Dirixíndose á sociedade, chamou a "aguantar con moita prudencia, pero vendo a luz ao final do túnel". "Estamos a ver que a inmunización é eficaz, dunha maneira lenta, pero a esperanza é boa, cada vez que inmunizamos a unha persona, inmunizamos aos seus posibles contactos".

O doutor Muíños confiou en que a vida se poderá ir "normalizando", pero advertiu de que "moitas medidas viñeron para quedar durante moitos anos", como manter certa distancia. Así, referiuse a imaxes como a dun interior dun bar de viños con xente moi xunta para asegurar que "iso non vai volver durante moitos anos, pero si se vai a normalizar un pouco a vida".

O médico de familia apelou a ver o "futuro con optimismo", pero sendo realistas porque "a sociedade como a concibiamos antes do covid, non vai volver durante moitos anos".

"Poderemos ir á praia, pero non apiñarnos no chiringuito", sentenciou Muíños, quen avisou: "Liberarémonos dos mortos e esas cifras tremendas, pero liberarémonos dos mortos e esas cifras tremendas, pero que o mundo non é concebible como antes do covid, iso está clarísimo".

REUNIÓN ESTE MARTES

A reunión do comité clínico está previsto que se celebre a partir das 18,00 horas deste martes e nela estará encima da mesa a actualización da listaxe de concellos vinculado ao tres niveles de restricións que están decretados actualmente: máis de 500 casos (hostalaría pechada só para levar/recoller e prohibidas mobilidade e reunións), nivel 2 (--entre 250 e 500 casos por 100.000 habitantes--, reunións de até catro non convivientes, terrazas abertas) e nivel 3 (por baixo de 250--, reunións de até catro non convivientes, terrazas abertas e interiores con 30 por cento de aforamento).

A mobilidade está permitida, actualmente, entre concellos que presenten o mesmo rango de incidencia epidemiolóxica. A única excepción é nas áreas de Ferrol, A Coruña e Pontevedra-O Salnés, con mobilidade interna permitida e todos os concellos situados en nivel 2 de restricións, pero pechadas perimetralmente ao resto de Galicia.