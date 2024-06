David Chipperfield incide en la responsabilidad de todos en la ordenación territorial: "No es un debate político"

Abre en Santiago la Casa RÍA, que busca reflexionar sobre el equilibro entre construcción y entorno, y advierte: "Ya no podemos hacer cosas sin entender las consecuencias"



SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dentro de poco más de una semana abrirá al público en la Rúa Virxe da Cerca, una de las arterias del corazón histórico de Santiago, la Casa RÍA, una construcción apadrinada por el arquitecto británico David Chipperfield y la Fundación RÍA que, además de su espacio de arquitectura, una cantina y una sala de exposiciones, nace con la idea de convertirse en un foro de diálogo, debate e investigación sobre el nuevo urbanismo, las implicaciones de una ordenación territorial responsable y el equilibrio entre lo urbanizado y el entorno natural.

La idea, ha dicho el arquitecto en declaraciones a los medios, nació en Galicia, "para mostrar el tesoro" del ámbito natural de esta tierra y la "importancia del entorno" en la vida de los gallegos. Sin embargo, con el avance del cambio climático y las nuevas visiones entre urbanismo y ecología, se ha convertido en un "debate" global que, ha recordado, afecta a toda la sociedad y en la que todos debemos implicarnos.

"Este debate no es un debate político, de derecha e izquierda, que afecte solo a los gobiernos, o que implique a la parte privada o la pública, es una discusión con la comunidad en conjunto, y esta es una oportunidad para abrir el debate", ha dicho desde la terraza posterior de la Casa Ría, que se abre al Parque de Belvís.

Para el ganador del premio Pritzker, la solución a esta cuestión debe "venir después" y ser "un consecuencia de participar en un debate" que implique a toda la sociedad. En el pasado, ha recordado, se "construían edificios, calles y polígonos" sin tener en cuenta "el impacto ambiental, económico y social": "Ya no podemos hacer las cosas sin entender las consecuencias", ha apostillado.

La Fundación Ría comenzó hace siete años "con la intención de contribuir a los debates sobre la relación entre el entorno construido y el entorno natural", algo que Chipperfield encontró particularmente reflejado en Galicia, que inspiró el proyecto. Sin embargo, ha dicho, "en los últimos 10 años esto se ha convertido en un debate global" que engloba las ideas de clima, sociedad o incluso producción de la comida.

En este panorama, y a través de la Casa Ría, la fundación "no puede hacer otra cosa que abrir el debate". "No estamos intentando dar respuestas, si no poner el entorno para que se junten las personas y se den esos debates": expertos internacionales, nacionales o locales, ha dicho, pero también ciudadanos interesados en dar su enfoque.

UNA BUENA GOBERNANZA

En esta misma intención ubica su aportación al urbanismo de Santiago, en general, y a la reordenación de la propia Rúa Virxe da Cerca, en particular, un debate dentro del que se abrirá un concurso de ideas para modificar este eje de la ciudad histórica, muy afectado por el exceso de tráfico.

David Chipperfield ha asegurado que su intención es colaborar con el Ayuntamiento de Santiago en la mejora de la urbanización de la ciudad en la que se asienta la Casa RÍA pero, en el caso del concurso de ideas, se ha mostrado más proclive a asesorar sobre "la manera correcta de plantear la pregunta". "En mi experiencia, el problema con los concursos de ideas es que la pregunta no está bien formulada, así que estamos muy interesados en ayudar a la ciudad a formular las preguntas correctas", ha dicho, "suficientemente soportadas en el conocimiento de la situación".

Las soluciones, ha considerado Chipperfield "no vienen de los arquitectos", si no "de todos". "No se pude hacer un concurso e imaginar que vas a encontrar una idea brillante de un arquitecto brillante, tienes que crear las circunstancias para él", ha apostillado, argumentando que la Fundación busca, precisamente "crear el medio ambiente para buenos proyectos" más que encontrar "un buen proyecto".

Para el arquitecto británico la "falta de un buen planteamiento" es un "problema universal" en las distintas ciudades y parte de la necesidad de mejorar la gobernanza. "Estamos muy interesados en ayudar a Galicia, no como arquitectos, si no desde la visión de arquitectos de que una buena gobernanza, una buena planificación, puede permitir a otros arquitectos dar buenas respuestas", ha zanjado.

CASA RÍA

La Casa RÍA, ubicada en el número 6 de la Virxe da Cerca, abrirá al público su planta baja el próximo 1 de julio. Allí habrá un área expositiva y una cantina, que impulsa Iago Pazos, de Abastos 2.0, que dará servicio tanto a los trabajadores e investigadores alojados como al público que se acerque.

En los pisos superiores aumentará la privacidad del espacio, con la ubicación de las oficinas de la Fundación, con 10 trabajadores, y en un piso superior, el estudio de arquitectura de David Chipperfield, donde trabajan 13 profesionales.

Habrá, además, una sala de usos múltiples para conferencias, debates y charlas, un archivo y una zona residencial para que puedan alojarse en la Casa RÍA expertos, conferenciantes o profesionales en el marco de estancias de investigación.