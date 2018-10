Debate.- Feijóo termina el debate con críticas a los dirigentes "excluyentes" y proclamando que Galicia "no es de paso"

Publicado 09/10/2018 12:08:10 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha finalizado su discurso asegurando que Galicia "no es lugar de paso en la historia" y, tras recordar que el "futuro no está escrito", ha concluido apelando: "El capítulo de la nueva década, la Galicia del Xacobeo 21, tenemos que escribirla todos juntos".

Concluyó así un discurso en el que arremetió contra los dirigentes "excluyentes". "Veo con tristeza, con bochorno y con amargura lo que está pasando en Cataluña", aseguró en su intervención, en la que también se dirigió a aquellos que ven que en la Comunidad catalana "está el modelo a seguir" para preguntar si "buscan una Galicia de familias divididas".

Feijóo advirtió de que "el político responsable nunca dirá 'el pueblo soy yo'", sino que "siempre se considerará un delegado provisional de la soberanía popular". "Yo opté por la responsabilidad, pese a ser depositario de una mayoría popular, electoral y parlamentaria elocuente; ni dije ni diré que Galicia soy yo", ha expresado.

Es más, ha advertido: "Me sorprende, e incluso me escandaliza, que otros dirigentes se arroguen una representación exclusiva y excluyente del patriotismo nacional, autonómico o local. No lo haré nunca".

GALLEGO

En los últimos minutos de su intervención en el segundo debate de política general de esta legislatura, Feijóo ha tenido palabras para la lengua propia de Galicia. "Que el gallego sea la lengua cooficial que más se conoce y que más se usa, no nos hace olvidarnos que el gran reto pendiente es promover su uso, especialmente entre la juventud y en el ámbito urbano", ha manifestado el mandatario autonómico, quien ha reivindicado que Castelao es tanto de los grupos de la oposición como suyo.

Y también lanzó un mensaje a propósito del debate lingüístico, haciendo hincapié en la "libertad" y arremetiendo contra los que pretenden "polarizar". "Ni aquellos que afirman que el castellano desapareció de Galicia, ni aquellos que quieren imponer el gallego conocen realmente Galicia. Los gallegos escribieron en estos años de libertad autonómica su propio modelo, basado en la cordialidad y en la moderación", ha enfatizado.

Además, en los últimas líneas de su discurso, el mandatario autonómico apeló a la violencia machista, un ámbito en el que "es preciso seguir trabajando". También ha recordado los nombres de las tres mujeres asesinadas en lo que va de año.

Feijóo cerró el debate con su ya conocido "Galicia, Galicia, Galicia", después de reafirmar su compromiso con la Comunidad gallega e ironizando con quienes le habían escrito un futuro fuera de ella.