La Delegación del Gobierno impulsa una mesa de coordinación interinstitucional contra la violencia de género

Publicado 06/11/2018 17:23:56 CET

La Xunta denuncia su exclusión e insta al Ejecutivo a "recuperar el espíritu de acuerdo"

A CORUÑA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Galicia ha puesto en marcha una mesa de coordinación interinstitucional "para la eliminación de la violencia contra las mujeres", una reunión de la que la Xunta denuncia su exclusión.

En un comunicado, expresa su "sorpresa y malestar" por el hecho de que no fuese "convocado" ningún representante del Ejecutivo gallego. Al respecto, la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta recuerda que "la coordinación y la cooperación entre las distintas administraciones es fundamental en la lucha contra la violencia de género".

"Frente a eso, la Delegación del Gobierno organiza una reunión en la que participaron representantes del TSXG y de la Fiscalía, entre otros, quedando excluida la Xunta, a pesar de ser la administración que ostenta las competencias en la asistencia social a las víctimas".

Por otra parte, incide en que "desde hace años" está constituido en Galicia "y funcionando" el Observatorio Galego da Violencia de Xénero, un órgano con representación de distintas administraciones y entidades, entre ellas "la Delegación del Gobierno".

A ello, suma la constitución de "mesas locales de coordinación" en municipios gallegos. Con todo, hace un llamamiento al Gobierno "para recuperar el espíritu de acuerdo y coordinación" en esta materia.

TRABAJO "COORDINADO"

Por su parte, la Delegación del Gobierno informa que el objetivo de la mesa impulsada este martes, en un acto que ha contado con la presencia del delegado del Gobierno, Javier Losada, es lograr "el trabajo coordinado entre todos los organismos frente a esta lacra y con un punto de vista gallego".

En el encuentro, Javier Losada ha aplaudido la "unidad" de las instituciones en la búsqueda del fin de la violencia de género. Además, señala el comunicado, "ha constatado el compromiso de los responsables de los jueces gallegos, de los fiscales, de los abogados, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de los

ayuntamientos en esta lucha".

Por otra parte, ha recordado que en Galicia se han producido tres asesinatos machistas este año, uno en O Porriño (Pontevedra), otro en A Coruña y el tercero en Cabana de Bergantiños (A Coruña), hechos que "una sociedad moderna no puede permitir", pues se trata de una cantidad que ve excesiva "mientras no sea cero", añade en el comunicado. La comunidad gallega no ha sumado ningún crimen machista vinculado a menores este año.

En cuanto a denuncias por violencia de género, Galicia sumó 2.979 durante el primer semestre: 1.213 en A Coruña, 1.101 en Pontevedra, 366 en Ourense y 299 en Lugo. A 30 de junio, la comunidad autónoma tenía activas 941 órdenes de protección. De ellas, 368 en A Coruña, 239 en Pontevedra, 254 en Ourense y 80 en Lugo.