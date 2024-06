Delegado del Gobierno y empresarios de Santiago apuestan por mejorar infraestructuras y aumentar industrialización

Reunión entre los empresarios del Polígono do Tambre y el delegado del Gobierno.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha mantenido este miércoles un encuentro con la Asociación Área Empresarial do Tambre, encabezada por su presidente, José Fernández Alborés, para conocer los retos de futuro del empresariado compostelano, que pasan, han concluido ambas partes, por seguir mejorando en los accesos e infraestructuras y por aumentar la industrialización de la ciudad.

José Fernández ha destacado, al término de la reunión, que han abordado con el delegado cuestiones a medio y a largo plazo, como puede ser la instalación de Mercasa en el Polígono del Tambre, la mejora de los accesos o la estación intermodal. Además, los empresarios compostelanos han apostado por fomentar la industrialización de la ciudad e incrementar el peso del PBI industrial dentro del PIB general de Santiago, para "no ser solamente una ciudad de servicios".

Por su parte, el delegado del Gobierno ha citado actuaciones como la construcción del enlace orbital, que entrará en funcionamiento este verano, en el que el Ejecutivo central invierte 30 millones de euros; o el conocido como 'orbitaliño', con 25 millones de inversión y del que, actualmente, se está trabajando en la redacción de su proyecto constructivo.

"Se trata de infraestructuras que van a permitir canalizar hasta el 90 por ciento del tráfico pesado entre las áreas empresariales de la ciudad, que no solo beneficiará a empresas, si no al conjunto de la ciudadanía", ha dicho.

Blanco ha calificado de "históricas" las inversiones que el Gobierno central está haciendo en Santiago, que ha cifrado, en conjunto, en 200 millones de euros, con intervenciones como la nueva depuradora de A Silvouta, la intermodal o la recuperación de patrimonio histórico.

Estas actuaciones, ha recordado, han sido posibles gracias a los fondos del Plan de Recuperación, que están "llegando en cantidades ingentes", con la movilización de 3.800 mi9llones en ayudas e inversiones directas. El 77% de las entidades beneficiarias de este dinero fueron empresas y autónomos.

Entre las cuestiones en las que han coincidido delegado y empresarios ha sido la necesidad de fomentar un mayor grado de industrialización de Compostela, de modo que no se desarrolle solamente a costa del "sector servicios", si no que sea también "una ciudad industrial".

"Tenemos que duplicar, si es posible, ese peso que tiene el PIB, el peso industrial, porque, efectivamente, el peso de los servicios es importantísimo, pero también queremos una ciudad donde se hagan cosas", ha dicho Pedro Blanco, quien ha subrayado que Santiago "tiene ganas, tiene medios y tiene posibilidades".

Pedro Blanco ha recordado que "muchas veces solo se piensa en Santiago como destino turístico", una actividad que tiene mucha relevancia en la ciudad, pero ha llamado la atención hacia las "ganas de crecer y de atraer nueva industria" que tienen los empresarios.

José Fernández, por su parte, ha apuntado que uno de los retos, aunque no depende de la Delegación del Gobierno, será la ampliación del suelo industrial para la instalación de nuevas empresas. "Sabemos que lleva tiempo, pero si no se proyecta, si no se empieza a trabajar, llevará más tiempo, evidentemente", ha zanjado.