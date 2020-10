Descienden a 265 los usuarios de residencias con Covid en Galicia y suben a 107 los trabajadores contagiados

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las residencias de mayores de Galicia tienen 265 usuarios con Covid-19, lo que supone cuatro menos que los 269 contabilizados este martes, después de seis nuevas altas y un fallecimiento --de una mujer de 87 años en El Pinar en Bergondo-- y cuatro nuevos contagios.

Según los datos actualizados este miércoles por la Consellería de Política Social, han recibido el alta dos usuarios de la residencia de mayores Ballesol de Oleiros, que se sitúa con siete contagiados; otros dos de la DomusVi Lalín, que se queda sin afectados; y otros dos de Las Salinas de Ourense, que cuenta con 12 --ya que hubo un nuevo contagio--.

Además del contagio de otro usuario en Las Salinas de Ourense, se añade uno en la residencia Virgen Blanca de Ourense y de dos en Os Gozos de Pereiro de Aguiar, que concentra tres casos.

De este modo, se mantiene como el centro con más contagiados la Residencia DomusVi Lugo de Outeiro de Rei (130); seguida de Nosa Señora do Viso de Lobeira (46); Residencia O Incio (42); Residencia Santa Marta (17); Las Salinas de Ourense (12); Ballesol de Oleiros (7); Torrente Ballester de A Coruña (3); Os Gozos de Pereiro de Aguiar (3); DomusVi Coruña de Oleiros (2); y uno en las residencias Arteixo, Nosa Señora dos Milagres de Barbadás y Residencia Virgen Blanca.

TRABAJADORES

Por su lado, suben en dos los trabajadores de residencias contagiados --de 105 a 107-- en Galicia tras el alta de un trabajador en la DomusVi Coruña en Oleiros y tres nuevos positivos de empleados en la Vivenda Comunitaria Dacon de Maside, en la Virgen Blanca y en Os Gozos de Pereiro de Aguiar.

Los centros con más contagiados son la Residencia DomusVi Lugo de Outeiro de Rei (20); la Nosa Señora do Viso (17), Residencia O Incio (9); Residencia Val de Monterrei (6); Santa Marta de Vigo (5); Las Salinas de Ourense (4) y Residencia Virgen Blanca de Ourense (3).

Mientras, con dos casos en cada se encuentran la Ballesol de Oleiros; Fundación José Otero de Santiago de Compostela; Volta do Castro también en la capital gallega; Orpea Lugo; Nosa Señora do Socorro de Arnoia, Casa Grande de Maside; San José de Ourense, Os Gozos de Pereiro de Aguiar, Nosa Señora do Rosario en A Cañiza y CRAPD Vigo I.

Por su parte, con un caso cada uno están las residencias Adcor y Meu Lar de A Coruña; Torrente Ballester de A Coruña; Fogar Residencial El Pinar de Culleredo; Fogar Residencial Nosa Señora do Carme de Fisterra; DomusVi Coruña de Oleiros; Residencia Porta do Camiño de Santiago; Os Tercios de Touro, Vivienda comunitaria Fogar do Cereixal de Becerreá; Residencia de Mayores San Bartolomeu de Xove; Nosa Señora dos Milagres de Barbadás; residencia de mayores con dependencia de O Carballiño; DomusVi Barra de Miño de Coles; Quercus de Leiro; Vivienda Comunitaria de Dacon en Maside; Santa María de Melón; Virxe da Clamadoira de Muíños; Fogar Santa María de Verín; Residencia Santiago Apóstol de Vilamarín; Residencia Campolongo; CRAPD Vigo II, Fogar residencial Vistahermosa de Vigo y Residencia Xeriátrica Albi-Beade.

CENTROS DE DISCAPACIDAD

En cuanto a los centros de atención a personas con discapacidad en la Comunidad gallega continúa únicamente un usuario con Covid-19 y 15 trabajadores con positivo, tras el alta de un empleado de la residencia de gravemente afectados de daño cerebral de Cruz Roja de Castro de Rei.

Concretamente, el único usuario afectado se encuentra en la Residencia Ricardo Baró de Aspronaga, en Oleiros (A Coruña), donde también hay nueve trabajadores infectados.

La residencia de adultos Pai Menni de Betanzos mantiene tres trabajadores contagiados y también hay uno en el CAPD A Coruña, en la residencia Juan Vidán Torres de Santiago y en la San Vicente Paúl de Lugo.