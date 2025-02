Detidos dous homes por asaltos en dous supermercados e unha farmacia de Salceda de Caselas (Pontevedra)

A Garda Civil arresta a un veciño de Ponteareas (Pontevedra) por 17 roubos de cable de cobre na iluminación pública

VIGO, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

A Garda Civil detivo a dous homes de 38 e 21 anos --o primeiro con múltiples antecedentes-- como presuntos autores de tres delitos de roubo con forza, un deles en grao de tentativa, por asalatar tres locais comerciais de Salceda de Caselas (Pontevedra).

En concreto, segundo informa o Instituto Armado, os feitos foron cometidos na madrugada do xoves en dous supermercados --nos que forzaron o enreixado e levaron diñeiro das caixas rexistradoras-- e nunha farmacia. Neste último negocio non chegaron a consumar o delito.

A investigación, levada a cabo por axentes da Garda Civil do Porriño en colaboración coa Policía Local de Salceda de Caselas, levou a realización de diferentes xestións e de inspeccións oculares nos establecementos.

Finalmente, foron detidos os dous presuntos responsables, que pasaron a disposición do Xulgado de Primeira Instancia e Instrución de garda de Vigo na mañá deste venres.

ROUBO DE CABLEADO DE COBRE

Por outra banda, a Garda Civil detivo a un veciño de Ponteareas (Pontevedra), de 54 anos de idade e con antecedentes, como suposto autor de 17 delitos de roubo con forza de cableado de cobre de iluminación pública.

Os feitos iniciáronse en marzo do ano pasado, cando se produciron as primeiras denuncias por subtracción de cobre da iluminación da zona, e unha por corte de cableado desde un poste da luz até as instalacións dunha empresa.

Ademais, o pasado 20 de febreiro, persoal do Concello presentou unha denuncia por roubo de cableado da rede eléctrica de distintas parroquias ponteareás, o que está a causar alarma e preocupación entre a poboación.

A Garda Civil, despois de distintas pescudas, concluíu coa detención dun veciño, con antecedentes policiais e penais, que no momento do arresto portaba unha maleta de grandes dimensións onde levaba gran cantidade de cableado.

Nese mesmo momento, recoñeceu que os feitos foron cometidos no traxecto que vai desde o seu domicilio a Ponteareas, xa que non dispón de vehículo para trasladarse a outras zonas.

As dilixencias e o detido foron presentados no Xulgado de Primeira Instancia e Instrución número 3 de Ponteareas esta mañá. Quedou en liberdade con cargos.