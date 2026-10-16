Detienen al hombre que robó maquinaria, vino y 200 piezas de cubertería de un restaurante en Fene

Parte de los efectos robados de un restaurante en Fene - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un robo con fuerza en un restaurante de Fene, del que se llevó maquinaria, varias botellas de vino y alrededor de 200 piezas de cubertería.

Fue el responsable del establecimiento el que denunció que alguien había entrado a robar fracturando un cristal del restaurante. Del interior se sustrajeron numerosos efectos profesionales y productos, cuyo valor se estimó inicialmente en aproximadamente 7.000 euros.

Entre los objetos robados figuran dos robots de cocina, una cortadora de fiambre, una batidora industrial, alrededor de 200 piezas de cubertería, vajilla y diverso menaje profesional, además de botellas de bebidas alcohólicas y vino, productos alimenticios y otros artículos.

Las gestiones realizadas por los agentes, que incluyeron una inspección ocular y la toma de declaración a varios testigos, permitieron obtener indicios que situaban al sospechoso transportando varias cajas en las inmediaciones del establecimiento. Las sospechas se centraron en un vecino de la localidad, que finalmente fue detenido.

Durante la investigación, los agentes recuperaron un robot de cocina, una cortadora de fiambre, diverso menaje profesional y una bolsa con aproximadamente 200 piezas de cubertería.

Además, un agente de la Guardia Civil, mientras se encontraba fuera de servicio en Ferrol, obtuvo información que permitió averiguar que se estaban ofreciendo para la venta diversos artículos de hostelería y botellas de vino. Posteriormente se pudo comprobar que procedían del mismo robo.