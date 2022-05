Diego Calvo, "contento" por el ofrecimiento de Rueda, admite que aún tienen pendiente "hablar" para "concretar detalles"

El líder del PP provincial coruñés y Conde, los únicos confirmados para el futuro Ejecutivo de Rueda, que aboga ahora por "respetar los tiempos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, ha expresado este martes que está "contento" por el ofrecimiento que le hizo en la pasada jornada Alfonso Rueda, quien sucederá a Alberto Núñez Feijóo al frente de la Presidencia de la Xunta, en relación a que se incorpore a su futuro Ejecutivo.

"Estoy contento por el ofrecimiento, por el lugar y la manera en la que lo hizo y el tono cariñoso", ha trasladado Calvo, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que, tras la oferta que le lanzó en la Junta Directiva del PP coruñés, todavía no han concretado las condiciones en las que e incorporará al Gobierno.

"No hemos hablado de nada en concreto. Después al acabar dijimos que hablamos y vamos viendo. Hay tiempo de concretar todas las cosas y ver cómo se produce el encaje o como el quiera, pero los detalles no los hemos tocado", ha manifestado.

En todo caso, aunque el ofrecimiento de entrar en el Gobierno es "personal", Calvo lo interpreta como "un reconocimiento a una provincia" que ha trabajado "mucho".

"Me gusta trabajar en equipo. No se trata de una Vicepresidencia o de una Consellería, sino de que todas las partes tienen que ser escuchadas en un proceso. Todo el mundo tiene su opinión y sus razones, y no nos podemos permitir que una parte del partido no se sienta escuchada", ha aseverado.

CALVO Y CONDE, LOS DOS CONFIRMADOS

Calvo es uno de los integrantes del Ejecutivo autonómico ya confirmados, como lo es también el actual vicepresidente primero de la Xunta y responsable de Economía, Francisco Conde. En los dos casos, Rueda aprovechó sendas juntas directivas en Lugo y A Coruña para advertirles que, si lo desean, estarán en su Consello de la Xunta.

Al margen de estos dos nombres, en el partido se prevé continuidad en el Gobierno autonómico, aunque pueda haber algún fichaje puntual más o ajustes de competencias. La totalidad del Ejecutivo se conocerá tras la toma de posesión de Rueda, si sigue el modelo implantado por Feijóo, al día siguiente, el domingo 15 de mayo.

El aún vicepresidente primero en funciones ha afirmado hoy que va centrarse ahora en la investidura y "respetará los tiempos".

Aunque sería una vía para introducir nombres mientras mantiene a los actuales conselleiros, dirigentes del partido consultados por Europa Press ven difícil que Rueda opte por una ampliación del número de consellerías, que podría confrontar incluso con el mensaje de Feijóo en clave nacional, donde carga contra el elevado número de ministerios de Pedro Sánchez.