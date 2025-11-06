Dimite el director del Museo do Pobo Galego, Lois Ladra, por la "imposibilidad de implementar su programa"

Archivo - Escalera helicoidal del Museo do Pobo Galego - CONSORCIO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director del Museo do Pobo Galego Lois Ladra ha presentado su dimisión por la "imposibilidad de implementar el programa de actuación" que presentó para el desarrollo de la institución, tal y como han confirmado fuentes de la institución.

Así lo han confirmado fuentes del Museo do Pobo Galego a Europa Press después de que este jueves 'Nós Diario' avanzase la dimisión del director que asumió el cargo en octubre de 2024.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta del patronato del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada, ha explicado que, tras la petición de dimisión, "de común acuerdo" decidieron que Lois Ladra dejase su cargo sin "más incidencias".

Ante ello y dado que la Asamblea Ordinaria de socios tendrá lugar el próximo mes de diciembre, se ha acordado que el Consello de Goberno del Museo do Pobo Galego asuma temporalmente las funciones de la dirección hasta la convocatoria de esta reunión, que se celebrará, previsiblemente, el sábado día 20 de diciembre.

Concepción Losada ha explicado que todos los miembros del patronato fueron informados de esta sitaución.