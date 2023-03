El director de la CRTVG atribuye el conflicto de "parte" del comité de empresa al 28M y a las elecciones internas

BNG y PSdeG afean los movimientos de personal entre los diferentes soportes de la corporación y lo atribuyen a que son críticos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) ha observado que la conflictividad de "parte" del comité de empresa tiene motivaciones "exógenas" a la "presunta" persecución o acoso laboral a trabajadores y, así, ha advertido de que es "consustancial a una situación externa, con comicios en dos meses (el 28M, las municipales), y con la interna, con elecciones a nivel sindical".

Así, en el marco de una respuesta a la diputada del PSdeG Noa Díaz, y con una protesta de un grupo de representantes de los trabajadores a las puertas del Parlamento; el director xeral de la CRTVG, que ha insistido en expresar su "máximo respeto", ha manifestado que "no es algo que haga alterar el rumbo" de la dirección y lo ha achacado a intereses políticos, al respecto de lo que ha mencionado que incluso hay personas que van en listas electorales.

"No es soberbia, al contrario, es fruto de un análisis de los hechos y de datos reales, y no los que se pretenden hacer ver", ha manifestado, para apelar a la "perspectiva preelectoral" y defender que no "reaccione con urgencia ante una denuncia de supuestas represiones por parte del comité de empresa, ni siquiera todo".

"Comprueben quiénes son en la acera", ha instado, en referencia a la protesta en los exteriores del Pazo do Hórreo, para lamentar que las "demandas y exigencias de máximos sin ni siquiera presentar los problemas en los órganos de negociación", hace que "resulte evidente que el fin no es la transacción" en cuanto a las reclamaciones.

ESTATUTO PROFESIONAL

Por otro lado, el director xeral de la CRTVG ha incidido que los miembros del consejo de administración están trabajando "en un texto de consenso" para el desarrollo del estatuto profesional y, por ende, la creación y organización del consejo de informativos.

En este sentido, Sánchez Izquierdo se ha desvinculado del consejo de administración, sobre el que recordó que hay representación de las formaciones políticas, incluida la del PSdeG --refirió--, cuya diputada en el debate, Noa Díaz, le mencionó el apartado de la ley en la que se responsabiliza al director xeral de hacer cumplir todo el texto que regula la corporación pública.

En su intervención, Sánchez Izquierdo aprovechó también para indicar que en las últimas reuniones de la comisión del reglamento se avanzó en las normas sobre el tratamiento de la violencia machista en los medios de comunicación, con aportaciones de todos los consejeros.

Así las cosas, el director xeral del ente público ha rechazado "una inversión" de las responsabilidades en cuanto a su cargo y afirmó que "no es fácil el cumplimiento" del precepto de que su cargo no puede recibir órdenes ni del gobierno ni de los partidos políticos.

Al tiempo, volvió a recordar que la renovación de su cargo depende del Parlamento y recordó que lleva 168 comparecencias en la Cámara, a lo que la diputada del BNG Noa Presas, en el marco de otra pregunta, le ha recordado que tiene "una solución muy fácil", que es "jubilarse".

VIENTRES DE ALQUILER

En otro momento de la pregunta de la sesión de control al ente público, la diputada socialista Noa Díaz censuró que en la programación de la tarde de la CRTVG se abordarse la cuestión de los vientres de alquiler con historias "felices" en lugar de un tratamiento en el que se tuviesen en cuenta voces expertas.

Asimismo, Díaz ha recordado que la gestación subrogada está considerada en la legislación española "violencia" contra la mujer y es ilegal, por lo que se ha preguntado si la forma en que se llevó esta cuestión a la televisión pública tiene que ver con el posicionamiento del PP tanto a nivel estatal como lo expresado por el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este mismo jueves.

TRASLADOS DE PROFESIONALES

En la comisión de control, el director xeral la CRTVG también respondió a la diputada del PSdeG Noelia Otero sobre los intercambios de soporte que se han producido de varios profesionales entre la tele, la radio e internet, al respecto de lo que denunció hay personas que se sienten como "bebés" o "becarios".

Sánchez Izquierdo ha remarcado que "no es represalia", sino "avanzar" al "ritmo que demanda la sociedad" y lo ha desvinculado con la "degradación" de cualquier profesional, así como ha manifestado que responde a un plan anterior de reorganización que, de hecho, pasó por una "formación" para todos los profesionales, tanto de la tele como de la radio.

A este respecto, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, le contestó preguntando si era tal la planificación y el "detalle" de la misma, las personas que fueron cambiadas de puesto se "enteraron de un día para otro" y, al respecto, ha ironizado con la "casualidad" de que las personas afectadas por los cambios se correspondan con profesionales críticas o que "no ceden" a cambios o enfoques informativos.

También le recordó que desde la creación de la CRTVG se produjeron siete huelgas, cuatro de ellas bajo la dirección del actual representante y apeló a "listas negras y pasillos" en el pasado de lo que Sánchez Izquierdo de desvinculó y lamentó que se trajesen a colación apelando a que él responde sobre su mandato.

RETRANSMISIÓN DE LOS MARÍA CASARES

Otero también censuró que no se retransmitiese la gala de los Premios María Casares en la televisión pública, algo que el director xeral atribuyó a dos motivos, por un lado, la "condición" de tener que hacerlo en el canal principal de la TVG --hace cinco años-- y, ligado a ello, la audiencia por debajo del 2 por ciento de share.

En este sentido, Olalla Rodil ha ironizado con las motivaciones al recordar que la TVG retransmite el desfile del 12 de octubre que "no ve nadie" y que, además, ya lo difunde el canal público correspondiente, la TVE. Además, ha lamentado el argumento de la baja audiencia y ha recordado que es "obligado" apoyar a la cultura independientemente del dato que obtenga, porque es un "servicio público".

Por otro lado, la diputada del BNG Noa Presas denunció que en las piezas informativas de los Goya no se incluyese la proclama contra los eólicos de Sorogoyen en sus premios por As Bestas, al respecto de lo que el director xeral de la CRTVG defendió el criterio cultural de difundir las informaciones sobre los premiados. Mientras que la diputada nacionalista se apoyó en los titulares que le dieron difusión, Sánchez Izquierdo apeló a las portadas de medios en papel para defender su postura y atribuyó que es "un tema de interés para la formación" nacionalista.