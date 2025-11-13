Dos accidentes múltiples con nueve vehículos implicados en la A-52, en Toén (Ourense), dejan a dos jóvenes heridos

OURENSE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autovía A-52, a su paso por el municipio ourensano de Toén, ha registrado dos accidentes múltiples con nueve vehículos implicados entre ambos con media hora de diferencia en la mañana de este jueves, los cuales dejan a dos jóvenes heridos.

Según informa el 061 a Europa Press, dos hombres de 20 y 32 años necesitaron asistencia sanitaria y fueron trasladados en ambulancia.

El 112 Galicia informa de que el primero de los siniestros se produjo a las 7,20 horas, en el kilómetro 236 de la A-52, al paso por Alongos, en Toén. En este caso, se vieron implicados cuatro turismos, una furgoneta y un camión. Un joven necesitó asistencia médica. Fueron alertados, entre otros, agentes de la Guardia Civil de Tráfico, GES de Ribadavia y Protección Civil.

Media hora más tarde, un kilómetro más adelante, también en sentido Ourense, otro accidente múltiple, dos turismos y una furgoneta, generó nuevas llamadas al 112 Galicia. Había una persona con dificultades para salir del vehículo, por lo que fue necesaria la extracción de la puerta de uno de los vehículos implicados para sacarla, tal y como explicaron los efectivos del GES de Ribadavia. Cuando este joven fue liberado, recibió la atención de los profesionales sanitarios.