Dos heridos en Trasmiras (Ourense) tras chocar un vehículo militar y un camión de ganado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en el municipio ourensano de Trasmiras tras chocar un vehículo militar y un camión de ganado. Uno de ellos ha tenido que ser evacuado en helicóptero.

Según ha informado el 112, el accidente tuvo lugar alrededor de las 11.20 horas, en el kilómetro 183 de la A-52. Tras la colisión, el vehículo militar cayó por un terraplén.

Con estos datos, los gestores del 112 movilizaron al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de Xinzo de Limia y a la Guardia Civil de Tráfico.

Los medios desplazados confirmaron que no había atrapados. Con todo, sí que habían resultado heridas dos personas del camión militar. Una de ellas fue evacuada mediante helicóptero medicalizado con base en Ourense, mientras que la otra fue trasladada por el personal sanitario en ambulancia.