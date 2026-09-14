Dos jóvenes acaban en el hospital tras sufrir agresiones en las fiestas de Conxo, en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familias y amigos de dos jóvenes han denunciado por diversas vías que tuvieron que recibir atención médica en el hospital tras sufrir dos episodios diferenciados de agresiones en la madrugada del viernes pasado al sábado durante la celebración las fiestas del barrio de Conxo, en Santiago de Compostela.

Familias y allegados han formulado denuncia ante la Policía Nacional y tratan de recabar a través de redes sociales vídeos y testigos de las agresiones. "Si alguien tiene vídeos de la noche de las fiestas de Conxo del viernes, por favor, nos las hagan llegar", traslada en su perfil de Facebook la madre de una de las víctimas.

Explica que la agresión se produjo "entre varios" y que "conocidos de la ciudad le patearon la cabeza" a su hijo después de tirarlo al suelo, "hasta dejarlo inconsciente". Agrega que tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia.

"Se agradece cualquier información, ya que solo tenemos a unos cuantos identificados. Muchas gracias de antemano por cualquier información", apela, finalmente.

NAVAJAZO EN UNA MANO

En el otro caso, una agresión que en la denuncia consta como registrada sobre las 2,30 horas, el joven habría parado un ataque con una navaja con la mano, lo que le ocasionó un corte, además de recibir varios golpes en la cabeza tras ser supuestamente atacado por un grupo que portaba botellas, cuchillos y la culata metálica de una pistola.

Fuentes policiales han ratificado que se investiga a un grupo conformado por en torno a una docena de integrantes, algunos mayores de edad, por este caso. El joven agredido, de 19 años, nacido en Colombia, donde se encuentra ahora mismo su familia, ha sido acogido por una mujer cuyos hijos le conocen.

En una conversacion con Europa Press, ha explicado que este joven ya había recibido "amenazas" previas por parte de los agresores. "Incluso habían publicado en redes vídeos diciendo que iban a ir a pro el y en los que incluso llevan pistolas", ha esgrimido, antes de recalcar que lo mantendrá en su hogar porque "vive en la misma calle que los que le han atacado". "Yo no puedo dejarle solo".

Asimismo, ha afirmado que los supuestos autores de esta agresión ya habían protagonizado otro incidente en la misma tarde en la Alameda de Santiago y que se hizo constar para ser tenido en cuenta en la investigación.