Dos personas, entre ellas un menor, permanecen ingresadas por el incendio en un edificio de A Coruña

Dispositivo por el incendio en un edificio en la calle San Isidoro en A Coruña - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que fue trasladado este jueves en estado crítico al Hospital Universitario de A Coruña, tras un incendio registrado en un edificio de la calle San Isidoro, en la ciudad herculina, está ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo han confirmado fuentes hospitalarias consultadas por Europa Press que han precisado que su pronóstico, de acuerdo con el último parte médico, es grave. En el fuego, por intoxicación de humo, murió una persona. Otro menor se encuentra también hospitalizado mientras una tercera persona fue atendida tras los hechos en un Punto de Atención Continuada (PAC).

En relación a estos hechos, han sido arrestadas dos personas por un supuesto delito de homicidio imprudente ya que el fuego se produjo por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio, labor que estarían haciendo, según fuentes próximas al caso, los detenidos, uno un vecino y otro una persona que ejercía como electricista.

El suceso, según la información del 112 Galicia, se ocasionó sobre las 17.45 horas de este jueves y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de la ciudad herculina que, una vez en el punto, encontraron las escaleras llenas de humo.

Posteriormente, procedieron a sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso, una fallecida.

Los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 prestaron asistencia en el lugar, pero solo uno de los hombres pudo ser evacuado, en estado crítico, al Hospital Universitario de A Coruña. También se desalojó a los vecinos del inmueble, en el que residen 37 personas.