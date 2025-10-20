La edila en Sanxenxo María Deza dirigirá la Axencia de Infraestruturas tras cesar Francisco Menéndez

CELANOVA (OURENSE), 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora diputada del PPdeG en el Parlamento de Galicia María Deza, primera teniente de alcalde y concejala de Planificación Urbanística y Vivienda de Sanxenxo (Pontevedra), María Deza, dirigirá la Axencia Galega de Infraestruturas tras cesar Francisco Menéndez.

El cese lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la comparecencia de prensa posterior al Consello de la Xunta, en la que ha explicado que se produce "a petición propia" y "tras once años en el cargo". "Agradecemos especialmente su trabajo y le deseamos toda la fuerte del mundo en su futuro laboral".

"Suerte" que ha deseado también a su sustituta, María Deza, licenciada en Derecho por la Universidade de Vigo y quien hasta ahora era concejala en el Ayuntamiento, además de parlamentaria en el Pazo do Hórreo. La previsión, si corre la lista por Pontevedra, es que vuelva a sentarse en el hemiciclo gallego Moisés Rodríguez.

Este mismo lunes, Deza se ha despedido emocionada del Ayuntamiento de Sanxenxo, donde ha admitido que se trata de un día "muy complicado" para ella. "Siento miedo por lo desconocido, ilusión por el desafío, tristeza por la despedida y gratitud por lo recibido", ha trasladado.

"UNA VALEDORA MÁS DE SANXENXO"

Por su parte, el regidor, Telmo Martín, ha bromeado con que él "será uno de los primeros alcaldes a los que la nueva responsable de Infraestruturas reciba en Santiago".

"Con María tenemos una valedora más de Sanxenxo en la Xunta y es un orgullo que una persona de mi equipo, mi mano derecha, sea elegida para este cargo. Sé que vas a dejar el pabellón muy alto. Esto es un hasta luego y gracias por el trabajo hecho", ha zanjado.