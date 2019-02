Educación ofrecerá más de 3.000 vacantes en el concurso de traslados

Actualizado 05/02/2019 16:50:51 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional ha anunciado que ofrecerá "el mayor número de vacantes al concurso de traslados de la historia de Galicia, con 3.002", según ha informado el departamento en un comunicado.

La decisión se ha tomado este martes de forma previa a la negociación en la Comisión Técnica para a Determinación das Vacantes do Concurso de Traslados, constituida por acuerdo de la Mesa Sectorial do Ensino Non Universitario.

La propuesta inicial de vacantes, tal y como ha destacado la Consellería, "se ve incrementada en más de 900 plazas tras la reunión de la comisión", en la que participan la propia Consellería, la Confederación Intersindical Galega (CIG), Comisiones Obreras (CC.OO.), Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE) y la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de UGT.

Así, la mayor parte de vacantes es de profesores de Enseñanza Secundaria (1.177), por delante de maestros (1.017), profesores técnicos de FP (380), profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (151), profesores de Música y Artes Escénicas (134), catedráticos de Música y Artes Escénicas (119), profesores de Artes Plásticas y Diseño (21) y maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (3).

Esta oferta contribuirá a "dotar de mayor estabilidad a los docentes gallegos y, como consecuencia, al sistema educativo", así como "disminuir la provisionalidad al disminuir notoriamente el número de personal docente en expectativa de destino".