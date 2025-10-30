Efectivos de la Policía Local de Santiago abogan por no reforzar el servicio con horas extra

Archivo - Imagen de la fachada del Pazo de Raxoi - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Santiago han acordado en una asamblea no reforzar el servicio a través de horas extra, decisión que ya adoptaron los bomberos de la capital gallega debido a la falta de efectivos.

Según han informado a Europa Press fuentes sindicales, esta decisión la adoptaron los agentes en un encuentro celebrado en la noche del miércoles y en el que, según estas fuentes, participaron 74 personas, un 80% de la plantilla.

Asimismo, señalan que los agentes han decidido secundar también la posición de no reforzar el servicio con horas extra, al igual que los bomberos, en un contexto de reivindicaciones de mejora de las condiciones laborales y también de malestar por el retraso en el cobro de estas horas.

Unas cuestiones que derivaron en que el pasado lunes los bomberos denunciasen que el parque permanecía ese día "inoperativo" por no haber un número mínimo suficiente de trabajadores.

La decisión de la Policía Local, además, tiene lugar después de que el gobierno local y las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CIG acordasen en la jornada del miércoles encauzar las conversaciones sobre las reivindicaciones de ambos cuerpos a través de una mesa de negociación.

Fuentes sindicales han recordado que ahora se debe acordar un orden del día para la celebración de esta semana, así como una fecha para su celebración.

Por su parte, el gobierno local apeló en las últimas jornadas a la "responsabilidad" de los efectivos para que "sigan prestando trabajo de la manera que se hacía hasta ahora" y trasladó su voluntad de "llegar a acuerdos justos".