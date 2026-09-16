Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas se disparan un 27% en Galicia en el segundo trimestre

Archivo - Una de las habitaciones de la vivienda tutelada municipal con el nuevo sistema de climatización ya instalado. - AYUNTAMIENTO DE ALARÓ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas ascendieron a 182 en el segundo trimestre de 2026, de modo que se incrementan un 27,2% en comparación con las 143 del mismo periodo de 2025, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) este miércoles.

Esta cifra supone la mayor en un segundo trimestre desde 2022, cuando alcanzó las 188 ejecuciones. Además, el ritmo de incremento interanual de Galicia duplica al aumento del 12,2% en la media española.

No obstante, en comparación con el primer trimestre, hay un descenso en Galicia frente a las 199 ejecuciones de los tres primeros meses del año.

Del total de 182 ejecuciones hipotecarias sobre viviendas, 129 fueron sobre viviendas de personas físicas (+17%) y 53, de personas jurídicas.

Las ejecuciones hipotecarias sobre el total de fincas subieron hasta 294, lo que supone un alza del 25% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

DATOS ESTATALES

A nivel estatal, en el segundo trimestre se iniciaron 7.141 ejecuciones hipotecarias, un 8,3% más en tasa trimestral y un 12,2% más en la comparativa anual.

De ellas, 6.864 afectaron a fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) y 277 a fincas rústicas (-15,3% trimestral y -19,5% interanual).

Las ejecuciones hipotecarias sobre fincas urbanas se incrementaron un 9,4% en el trimestre, pero subieron un 14,1% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Dentro de las fincas urbanas, 4.869 ejecuciones correspondieron a viviendas, un 8,3% más que en el trimestre anterior y un 20,9% más que en el segundo trimestre de 2025.

De ellas, 4.358 eran ejecuciones sobre viviendas de personas físicas, cifra un 10,2% superior a la del trimestre anterior y un 23,6% por encima de la del segundo trimestre del año pasado.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas júridicas bajaron un 3,5% trimestral, pero subieron un 5% en tasa interanual, hasta las 631, mientras que las realizadas sobre solares disminuyeron un 1,6% entre abril y junio (-41,3% interanual), hasta totalizar 125.

Y el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 3.703 en el segundo trimestre del año, cifra un 10,3% superior a la del trimestre anterior y un 27,5% por encima de la del mismo trimestre de 2025.

Se trata de la cifra más alta de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales en algo más de nueve años, concretamente desde el primer trimestre de 2017.

El objetivo principal de esta estadística del INE es ofrecer trimestralmente el número de certificaciones de ejecuciones hipotecarias iniciadas e inscritas en los Registros de la Propiedad durante el trimestre de referencia. Estadística recuerda que no todas las ejecuciones de hipoteca terminan con el lanzamiento (desahucio) de sus propietarios.