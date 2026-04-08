El Ejecutivo autonómico presentará este semestre a los grupos su propuesta de pacto por el gallego

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, a 8 de abril de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). El Gobierno gallego se enfrenta al Debate sobre el Estado de la Autonomía - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que el Gobierno gallego presentará este mismo semestre a los grupos parlamentarios su propuesta de pacto por el gallego.

Rueda ha avanzado este asunto en su discurso durante el debate sobre el estado de la autonomía, en el que ha destacado que el futuro del gallego pasa por seguir incrementando su presencia en el ámbito tecnológico, empresarial y entre los nuevos gallegos, además de garantizar la transmisión intergeneracional.

"La lengua sirve para entenderse y no debe utilizarse para crear o avivar fricciones", ha dicho para sostener que "el gallego es, y debe ser siempre, el idioma de un pueblo abierto, ambicioso e integrador. De un pueblo orgullosamente bilingüe", ha sostenido.