Una empresa coruñesa recupera 60.000 euros estafados y la Policía no descarta más víctimas

A CORUÑA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha conseguido recuperar 60.000 euros que fueron estafados a una empresa coruñesa. El autor de los hechos --identificado tras la denuncia impuesta por la compañía-- empleó tecnología e ingeniería social para sustraer esta cantidad monetaria y agentes no descartan que haya más víctimas.

La investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña, se inició a partir de una denuncia presentada por el representante de la empresa víctima.

Según informa la Policía, el autor de los hechos empleó los credenciales de uno de los empleados para que, cuando la empresa realizaba una transferencia bancaria a otra entidad, cambiar el número de cuenta destinataria.

La "rápida" denuncia de las víctimas permitió a los agentes bloquear la cuenta infractora e identificar a su titular. Posteriormente, procedieron con éxito a la devolución de los 60.000 euros a la cuenta de origen.

NO SE DESCARTAN MÁS VÍCTIMAS

La Policía Nacional avisa que, visto el volumen de transferencias recibidas por la cuenta investigada, no se descarta que haya más víctimas. Además, este tipo de estafas, conocidas como Business Email Compromise (BEC), han propiciado "numerosas denuncias en las últimas semanas".

El fraude BEC sigue, según las fuerzas del estado, "un patrón definido": investigan a la posible víctima, suplantan una identidad y proceden a enviar un mensaje fraudulento simulando ser una figura de autoridad o socio comercial. Estos, bajo diversas excusas, solicitan información sensible o una transferencia bancaria urgente según el informe policial.

Establecer un protocolo de doble verificación, invertir en la formación de sus equipos o verificar la identidad del remitente son algunas de las actividades que la Policía aconseja para evitar estafas.