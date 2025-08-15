Encuentran fallecida a una persona en una piscina en Carballeda de Valdeorras (Ourense)

OURENSE 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha sido encontrada fallecida en una pisicina de Carballeda de Valdeorras (Ourense), según recoge el servicio de emergencias 112 en su parte de incidencias.

El aviso llegó por parte de un particular en torno a las 11.00 horas. Según indicó, acudiera a la piscina en Riodolas y divisó a una persona flotando en ella.

Desde el 112 se informó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que se movilizó hasta el lugar pero solo pudo confirmar el fallecimiento de la persona. También se desplazó la Guardia Civil.