Entidades sociales presentan este sábado en Santiago un protocolo con medidas para "revertir la emergencia lingüística"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 50 entidades sociales gallegas de diferente índole se darán cita este sábado en la Praza da Quintana de Santiago para celebrar la asamblea 'Lingua Vital' en la que presentarán un protocolo con medidas ante "la emergencia lingüística".

Allí, tal y como ha trasladado en rueda de prensa el portavoz de Queremos Galego, Marcos Maceira, expondrán el documento, que se distribuirá a todas las personas participantes y que parte de los objetivos fijados por el Plan Xeral de Normalización Lingüística.

Así, concretará medidas que buscan comprometer a las instituciones públicas para comenzar a "revertir la situación de emergencia lingüística". "Ya ha pasado el ecuador de la legislatura sin que se moviese lo más mínimo por parte del Gobierno gallego para cambiar el rumbo negativo de la lengua gallega, sin cambiar nada para revertir esa emergencia lingüística", ha enfatizado.

Asimismo, ha explicado que el protocolo también busca "un compromiso de acción" para que entidades sociales diversas trabajen junto a las instituciones en "una dirección común": "lograr la presencia del gallego en todos los espacios para permitir que se incorporen nuevos hablantes al uso de la lengua gallega y se mantengan los que ya la emplean siempre".

Además, Maceira ha avanzado que a este protocolo incorporan que se establezca una evaluación del impacto lingüístico de las normas que salgan del Parlamento de Galicia. El objetivo, ha relatado, es "evitar que se aprueben disposiciones que atacan a la oficialidad del gallego".

Por su parte, la coordinadora de Queremos Galego, Celia Armas, ha reivindicado que si la Xunta "no está haciendo su trabajo" las entidades sociales se ven "obligadas a trabajar a favor" y ha apuntado: "Si la Xunta nos lo plagia entero, para nosotros sería el mayor éxito".

MÚSICA E INTERVENCIONES

En la asamblea, que tendrá lugar en la Praza da Quintana, Caamaño e Ameixeiras pondrán la música en un acto que contará con varias intervenciones en representación de algunos de los grupos de trabajo que elaboraron los protocolos.

Además, Celia Armas ha detallado que intervendrá el presidente del Centre Internacional Escarré per las minories étnicas i nacionals (CIEMEN), David Minoves, para explicitar su apoyo a las medidas propuestas.

El acto terminará con las palabras de Marcos Maceira, que dará paso a un vídeo en el que mostrarán el recorrido del proceso llevado a cabo durante esta época de 'Lingua vital'.