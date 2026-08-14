Entran en vigor las restricciones por sequía en 32 municipios y Pontevedra no se cierra a endurecerlas si empeora

Archivo - Río Lérez a su paso por Pontevedra, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA - Archivo

PONTEVEDRA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La situación de alerta por sequía decretada por la Xunta en 32 municipios gallegos, anunciada hace tres días, ha entrado en vigor este viernes con sus correspondientes restricciones. Además, el Ayuntamiento de Pontevedra ha confirmado, tras una nueva reunión, que continúan las "mismas" que empezó a aplicar el martes a través de un bando, aunque no descarta endurecerlas si el caudal del Lérez sigue bajando.

Este encuentro, convocado por Augas de Galicia --responsable de la emisión de las alertas--, ha reunido telemáticamente este viernes a representantes municipales de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Vilaboa, Ponte Caldelas y Bueu, a los que también abastece el sistema del Lérez y que han acordado crear una comisión gestora para trabajar en una mancomunidad de abastecimiento.

Todos ellos forman parte de los 32 municipios que se encuentran bajo la alerta por "escasez severa" decretada por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que este viernes ha oficializado el Diario Oficial de Galicia (DOG) con la publicación de la resolución correspondiente.

Este aviso afecta, por una parte, a la unidad territorial de escasez (UTE) del río Lérez y la ría de Pontevedra y a la UTE del río Anllóns y la costa de A Coruña hasta el límite con Arteixo, dos cuencas que estaban en prealerta desde hace un mes. Además, la Xunta ha activado medidas equivalentes en Baiona (Pontevedra) sin llegar a declarar como tal la "escasez severa".

El nivel de alerta es el segundo más alto de los establecidos en el plan de sequía de la demarcación Galicia-Costa, que regula este tipo de situaciones y marca la "emergencia" como el nivel más elevado. Otros 59 ayuntamientos están en el escalón inferior, en el de prealerta.

Esta declaración supone comenzar a adoptar medidas para conservar los recursos hidráulicos existentes. Por ejemplo, la prohibición de "usos prescindibles" como el baldeo de calles, el llenado de piscinas o el riego de jardines. Asimismo, en caso de ser necesario, se pueden aplicar cortes de agua puntuales.

A efectos prácticos, en el caso de Pontevedra, estas restricciones ya se estaban aplicando desde el martes, cuando el gobierno local emitió un bando municipal en el que marcaba medidas como las anteriormente mencionadas y que supuso su aplicación desde el momento de su publicación.

LÉREZ, CON EL "CAUDAL SUFICIENTE" PARA BOMBEAR

Al igual que ya lo hizo el alcalde, la teniente de alcaldesa de Pontevedra, Eva Vilaverde, ha garantizado este viernes que, por el momento, existe "caudal suficiente" para que el sistema de bombeo del Lérez siga captando agua. De este modo, considera que, "dentro de la preocupación" que de por sí acarrea una sequía de estas características, "la situación es de cierta tranquilidad".

"Por tanto, las medidas a adoptar en esta situación de alerta, mientras continúe el bombeo, van a seguir siendo las mismas", ha explicado. Eso sí, si no llueve y el caudal sigue bajando, "habrá que tomar la decisión de recurrir al Pontillón do Castro", ha anticipado. Según el cálculo municipal provisional --que ha pedido no tomar como "inquebrantable"--, debería llover en la semana del 24 de agosto para poder mantener el sistema como hasta ahora.

Preguntada por posibles cortes en alguno de los ayuntamientos involucrados, la teniente de alcaldesa ha precisado que, aunque cada uno "es un mundo", se ha decidido implantar "medidas similares" para que todo el sistema pueda tener un "consumo responsable" y que el Lérez baje "en el mínimo porcentaje posible".

Respecto a incumplimientos ciudadanos sobre las medidas implantadas, el ente local no tiene constancia de ninguno por el momento. "Apelo y confío en la responsabilidad de los vecinos de Pontevedra que, como siempre decimos, suelen ser bastantes sensatos y sensatas", ha trasladado.

CREACIÓN DE UNA MANCOMUNIDAD DEL LÉREZ

En esta reunión también se ha tratado la posible creación de una mancomunidad que gestione colectivamente la concesión de aguas del Lérez, para lo que han designado representantes de cada municipio que participarán en una comisión gestora. "Lo que urge es gestionar la situación de sequía. Cuando esto pase, hablamos de lo que queramos", ha valorado Vilaverde.

Por su parte, en un comunicado, Augas de Galicia ha celebrado la "importancia" del acuerdo para constituir esta comisión gestora que avance en la creación de este organismo, que, a su modo de ver, "permitirá anticiparse y mejorar la resiliencia del sistema ante posibles escenarios de escasez como el actual".

"La Xunta lleva años defendiendo que apostar por una herramienta de coordinación supramunicipal debe ser la base de un nuevo modelo de abastecimiento más moderno, eficaz y resiliente que el actual para los ayuntamientos de la ría de Pontevedra", ha valorado, situando como futuro objetivo del organismo servir de "estructura estable de gobernanza" para adoptar decisiones de gestión coordinadas.

Además, ha anticipado que, tal y como marca la ley, la Oficina Técnica de la Seca volverá a reunirse dentro de aproximadamente dos semanas con el fin de evaluar la evolución del sistema del Lérez y en el resto de la demarcación.