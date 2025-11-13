Esperanza Aguirre confía en hacer a Feijóo liberal "poco a poco" y pide "no tragar" con que Vox "no es constitucional"

OURENSE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exdirigente del PP Esperanza Aguirre ha manifestado que confía en, "poco a poco", hacer liberal al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, del que ha reconocido que se ha puesto al frente del Partido Popular en "el momento más difícil de los últimos 44 años".

"Y gracias a dios que vino", ha proclamado en su intervención este jueves en el Foro La Región, en Ourense, donde ha dado una conferencia y ha presentado su libro 'Una liberal en política'.

Ahí, a preguntas del público sobre si cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid debería dar el salto a la política nacional, Aguirre ha defendido que los madrileños la eligieron "por abrumadora mayoría", por lo que quiere que continúe en la política de la capital española.

"Tiene 40 y poquísimos años, ¿que a lo largo de la próxima década quizás se plantea ir a la política nacional? Si es así, confío y deseo que tenga éxito", ha aseverado.

En todo caso, ha puesto en valor a Núñez Feijóo, a quien le ha reconocido que se postulase a dirigir el PP cuando en Galicia "había ganado cuatro mayorías y estaba tan contento y tan cómodo". "No es fácil lo que está haciendo Feijóo. ¿Que no es liberal? Bueno, yo creo que le vamos a hacer liberal poco a poco", ha subrayado.

"VOX ES CONSTITUCIONAL"

La que fue también ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid, también ha sido cuestionada sobre si le preocupa que el PP "se siga escorando hacia la izquierda", algo que ha negado, aunque sí ha precisado que a Feijóo "lo están convenciendo de que necesita conseguir medio millón de votos de los que votaban al PSOE".

"Yo no me lo creo", ha destacado, señalando que "todas las encuestas que no son las de Tezanos" dan al PP "ganador de las elecciones claramente", aunque "sin mayoría".

Por este motivo, ha remarcado que "es un error tragar con la idea" de que Vox "no es un partido constitucional". "A mí me parece que es perfectamente constitucional, con el que yo discrepo, pero estoy de acuerdo en lo más importante: la unidad de España, la defensa de la vida, la defensa de la propiedad y de la libertad", ha reivindicado.

LA UE "ESTÁ HUNDIENDO AL CAMPO"

Asimismo, Esperanza Aguirre también se ha referido a las políticas de la Unión Europea. Tras definirse como "europeísta", ha subrayado que tiene "la obligación moral de criticar esa estructura burocrática", poniendo el foco en que "le sobran funcionarios que hacen regulaciones absurdas" y que, en su opinión, "están hundiendo al campo en España".

"Somos europeístas, pero no estamos de acuerdo con esta estructura", ha enfatizado para, a continuación, en respuesta a otra pregunta del público, defender "acabar con el pacto verde" y plantear "romper con los socialistas" en la UE.

"Nos lo tenemos que plantear. Esta historia de hacerle el boicot a la extrema derecha yo no creo que sea lo que nos interesa; lo que nos interesa es el bienestar de todos los ciudadanos. Si vamos por el camino de poner cada vez la alimentación más cara, de que la energía no podamos tenerla y que los coches tengan que ser lo que ellos dicen, pues no, no y no", ha aseverado.

"AUTOCRACIA"

Mientras, en la presentación de su libro, que ha relatado que escribió porque creía que tras más de 40 años en la vida política desde distintas posiciones esa "experiencia podría ser útil contarla", Esperanza Aguirre ha explicado que habla del actual presidente del Gobierno, refiriéndose a España como una "autocracia".

"Ha colonizado casi todas las instituciones. Todas están colonizadas y ahora las empresas privadas, con nuestro dinero invierte en Telefónica y en Indra", ha reprochado.

También ha cargado contra José Luis Rodríguez Zapatero, al que ha acusado de "terminar con el espíritu de la Constitución" con la firma del 'Pacto del Tinell'. "Institucionalizó como ideología el odio a la derecha y eso es lo contrario del espíritu de la Constitución", ha insistido.

En este punto, Aguirre se ha cuestionado por qué la derecha "ha gobernado la mitad del tiempo", lo que en su opinión ha ocurrido porque no han sido "capaces de ilusionar a los españoles", a pesar, ha añadido, "de tener los dos principios más ilusionantes": "La defensa de España y de la libertad".

Tras el turno de preguntas y antes de proceder a la firma del libro para todos los asistentes que así lo deseasen, Esperanza Aguirre ha acabado la intervención proclamando: "¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva el Rey!".