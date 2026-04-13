Eugenia Iglesias se incorporará como nueva concejala al gobierno local de Lugo tras el fallecimiento de Olga López

LUGO, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Eugenia Iglesias Vargas será la nueva concejala del Ayuntamiento de Lugo, incorporándose a la corporación municipal en sustitución de Olga López Racamonde, fallecida la pasada semana por un cáncer de mama. Iglesias ocupaba el puesto número 13 en la candidatura socialista encabezada por Lara Méndez en las elecciones municipales de 2023.

La entrada de Iglesias se produce después de que el profesor y sindicalista Alberto Caldeiro, a quien correspondía asumir el acta, renunciara a hacerlo por motivos de incompatibilidad con su situación profesional y personal. De este modo, Iglesias dará el paso a la política municipal en la recta final del mandato, cuando quedan 13 meses para las próximas elecciones locales.

Natural de Piúgos, en el municipio de Lugo, Eugenia Iglesias cuenta con formación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ámbito en el que desarrolló parte de su trayectoria profesional. En la actualidad, trabajaba como vigilante de seguridad en el Hospital Universitario Lucus Augusti.

Esta será la quinta remodelación del gobierno local desde 2023 tras las salidas de Lara Méndez y María Reigosa, y los fallecimientos de la alcaldesa Paula Alvarellos y de los concejales Pablo Permuy y Olga Alvarellos. El gobierno local se encuentra ahora en un difícil contexto político debido a la minoría del bipartito PSOE-BNG tras el cambio de María Reigosa, la última en entrar, a no adscrita.

Tras el tiempo de luto, el gobierno local trabaja desde este lunes en la nueva reorganización de tareas, ya que la nueva concejala no cuenta con experiencia en la gestión administrativa. Por el momento no se sabe qué funciones va a ocupar o si la cartera de Olga López Racamonde irá para otro edil.

El objetivo del alcalde es ofrecer en los próximos días un reajuste de tareas que sea compatible también con las características profesionales de los ediles para enfrentar la recta final del mandato.

El perfil de Eugenia Iglesias está vinculado al ámbito del deporte, donde cuenta con una amplia experiencia y formación, incluyendo el título de cinturón negro de kárate y acreditaciones como monitora de fútbol sala y su experiencia en centros sociales.