Los eurodiputados del PPdeG, PSdeG y BNG recogen sus credenciales y se comprometen a defender los intereses de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados gallegos del Partido Popular, del Partido Socialista y del BNG han recogido este lunes sus credenciales en el Congreso de los Diputados, con distintos discursos en los que se han comprometido a defender los intereses de Galicia.

Así, tal y como él mismo señaló en un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', Millán Mon se ha comprometido a "seguir defendiendo" como "lleva haciendo todos estos años", los intereses de las gallegas y los gallegos en el Parlamento europeo.

Por su parte, el eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares ha asegurado que usará su "escaño gallego" para "estar cinco años más defendiendo" a Galicia en las instituciones europeas.

González Casares ha recogido este lunes sus credenciales como europarlamentario y ha prometido el acatamiento de la Constitución en la compañía de los compañeros y compañeras que formarán parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo, bajo la presidencia de la española Iratxe García Pérez.

En su intervención, de la que ha informado el PSdeG en un comunicado, el socialista se ha comprometido a que el asiento del PSdeG en Bruselas sirva para defender a Galicia, su lengua, sus sectores productivos y la transición ecológica y energética que "tantas oportunidades tiene", así como una pesca que sea "socialmente sostenible y medioambientalmente también". "Eso es lo que queremos todos los socialista gallegos: tener influencia en Bruselas, pero también hacer Europa de forma positiva para Galicia", ha añadido.

El PSdeG ha recordado que González Casares revalidó su escaño en Europa tras una legislatura en la que formó parte de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Subcomisión de Salud Pública y de la delegación en la Asamblea Parlamentaria de la Unión por el Mediterráneo.

Además, ha señalado que, en los pasados cinco años, destacó como el parlamentario más influyente en lo que respecta a políticas e energía, según el portal especializado EUmatrix. "Esa posición fue fruto de su trabajo en la reforma del diseño del mercado eléctrico, en la revisión de la directiva de renovables, en el reglamento de combustibles de aviación, en la estrategia de integración del sector energético y en la ley del clima", ha indicado el PSdeG, que también ha puesto en valor su labor en el ámbito de la salud durante la pandemia.

"DEFENSA DE GALICIA Y DE LAS CAUSAS JUSTAS DE LA HUMANIDAD"

Por su parte, en otro comunicado, el BNG ha informado de que la eurodiputada Ana Miranda también ha recogido este lunes sus credenciales y se ha comprometido "a defender los intereses de Galicia y de las causas justas de la humanidad".

En su discurso, Miranda ha destacado que en la próxima legislatura lo hará "con más fuerza si cabe" gracias al apoyo de las 180.000 personas que votaron al BNG el pasado 9 de junio.

Desde el Parlamento europeo, según ha dicho, defenderá los sectores productivos, tanto el pesquero como el agroganadero, frene a quien defiende a los lobbies energéticos que "pretenden expoliar" la tierra.

"Nosotros seguiremos diciendo Altri no, no como otros, no como el PP que impulsa un modelo depredador del territorio ni como el PSOE, que un día dice una cosa y al día siguiente la contraria", ha manifestado para hacer referencia a las personas que se manifestaron el domingo en Santiago de Compostela.

Además de este proyecto, Miranda ha hecho referencia a la AP-9, para poner en valor el trabajo de su formación frente a la "incoherencia de otras fuerzas políticas".

Según ha indicado, el escaño del BNG en Bruselas "seguirá siendo el escaño que defiende los intereses de Galicia, libre, sin intermediarios". "A lo único que le tenemos que dar cuentas es al pueblo gallego, no como otros que tienen que pedir permiso y que defienden una cosa en Madrid y otra en Galicia", ha afirmado.