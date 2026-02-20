Evacuado en helicóptero el conductor de un vehículo que se salió de la vía en A Estrada (Pontevedra)

Archivo - Uno de los últimos vuelos de la médico del helicóptero del 061, decana de Europa, Charo Rua, en el helipuerto del Hospital Provincial de Conxo, a 7 de marzo de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia. - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha sido evacuado en helicóptero tras sufrir una salida de vía en la carretera EP-7016, a su paso por la parroquia de Guimarei, en el municipio pontevedrés de A Estrada.

Según ha trasladado el 112 Galicia, el siniestro se produjo pasadas las 12.00 horas. Fue un particular quien alertó a la central de emergencias de que un turismo se había salido de la vía y que el conductor tenía dificultades para respirar.

Con esta información, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitaron la intervención de los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que enviaron una dotación a bordo del helicóptero con base en Santiago.

Aunque el herido se encontraba ya liberado y accesible, necesitó asistencia médica y traslado urgente por vía aérea.

Hasta el lugar también se desplazaron miembros del GES de A Estrada, así como de los agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.