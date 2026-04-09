Evacuado en helicóptero un operario al caer de una altura cuando trabajaba en una nave en Padrón (A Coruña)

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un operario ha tenido que ser evacuado en helicóptero al hospital este jueves tras caer desde una altura mientras trabajaba en una nave en Padrón (A Coruña).

Según ha comunicado el 112 Galicia, el suceso tuvo lugar en torno a las 10.00 horas, cuando un particular alertó de la caída de un trabajador que operaba "a gran altura" en un estante de una nave del polígono de Picusa.

De este modo, se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil, al GES y a la Policía Local de Padrón. Una vez allí, los equipos de emergencia confirmaron que este estaba consciente y que fue trasladado en el helicóptero medicalizado con base en Santiago.