La evaluación ambiental de Altri "está bastante avanzada" y se prevé su publicación entre final de año e inicio de 2025

Lorenzana asegura que el Ministerio de Industria le traslada que "no hablaron con Besteiro" y lo que dijo sobre que no habrá fondos son "declaraciones particulares"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha informado de que la declaración de impacto ambiental del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) "está bastante avanzada", por lo que se mantiene la previsión de su publicación entre final de año y comienzo de 2025.

"Siempre hablamos de finales de este año, primeros de año 2025, pero cuando esté, estará; si se necesita un mes más, no vamos a presionar a nadie para que salga antes de tiempo", afirma.

A preguntas de la prensa en Santiago, tanto la conselleria de Economía como la de Medio Rural, María José Gómez, han coincidido en "dejar trabajar" a los técnicos para decidir si se autoriza o no el proyecto, con una tramitación "totalmente garantista". "Está llevando tanto tiempo analizar el proyecto porque se está examinando en detalle", resalta Lorenzana.

A renglón seguido, la conselleira de Economía ha incidido en que "no se puede presionar" a los empleados públicos que realizan su tarea desde la "imparcialidad" para evaluar "el mayor proyecto industrial que se va a instalar en Galicia en los últimos 50 años".

Sobre las palabras de esta semana del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en las que trasladó su "convicción" de que el proyecto de Altri no contará con financiación extraordinaria por parte del Estado, Lorenzana ha dicho que el pasado martes preguntó por estas declaraciones a la secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, quien le contestó que en el Ministerio "no hablaron con el señor Besteiro", sino que "son unas declaraciones particulares del señor Besteiro, no están acordados con el Ministerio de industria".

Asimismo, Lorenzana relata que Torró se mantiene en la postura que ella misma indicó en una reciente comparecencia en el Congreso, en las que aseguró que el Ministerio de Industria está "expectante" a la evaluación ambiental que haga la Xunta del proyecto de Altri, además de que el Gobierno central hará con el "máximo rigor" la evaluación para determinar si Altri puede acceder o no a las ayudas del Perte de descarbonización industrial. Por ello, "no reconoce" que lo aseverado por Besteiro "sea una postura acordada con el Ministerio".

"NO LO TIENE QUE DECIR ANA PONTÓN"

Asimismo, María Jesús Lorenzana ha aprovechado para cargar contra el BNG, a quien acusa de "desinformar" sobre el proyecto y sostiene que "no es responsable hacer política del empleo y del desarrollo económico del territorio".

"Es irresponsable por parte, en concreto, del Bloque Nacionalista Galego que se esté jugando con el futuro de las personas, con el empleo de las personas, y que se esté introduciendo intranquilidad o miedo a determinados sectores productivos sin conocimiento de que esto sea así", sentencia.

"Si está afectado o no el medio ambiente, si está afectado o no el medio rural, lo tienen que decir los ingenieros, los biólogos que están examinando en detalle el proyecto, no lo tiene que decir Ana Pontón", agrega Lorenzana. Tacha de "irresponsable" e "imprudente" que el Bloque hable de que el proyecto es "contrario a la salud".

REUNIÓN CON ULLOA VIVA

Cuestionada sobre el impacto en el sector agrario de la comarca de A Ulloa, la conselleira de Medio Rural ha contestado: "No percibo una excesiva preocupación en el sector". Señala que más allá de la "ideología o idea de alguno", cualquier industria se podrá instalar "si cumple con los requisitos".

En relación con una petición de reunión de la Plataforma Ulloa Viva, María José Gómez ha dicho no saber si existe esa solicitud, pero subraya que escucha a "todo el mundo". "Si tengo solicitud, recibo a todo el mundo, como tiene que ser, se les dará cita como se da a cualquiera asociación", zanja.