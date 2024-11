La exconselleira Pilar Farjas responde a la oposición: "Apoyan al Gobierno más corrupto que hemos pasado en España"

El Bloque exhibe un documento interno del Sergas de 2012, enviado por un "anónimo", sobre la reducción de la superficie del Cunqueiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exconselleira de Sanidade Pilar Farjas ha comparecido este viernes en la comisión de investigación sobre la contratación de la Xunta conformada en el Parlamento gallego y, durante sus respuestas, ha acusado a la oposición de apoyar "al Gobierno más corrupto que hemos pasado en España".

Farjas estuvo al frente de la Consellería de Sanidade en el primer gobierno de Alberto Núñez Feijóo en la Xunta, entre los años 2009 y 2011, cuando se tramitó el contrato de concesión de obras públicas para construir el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

La exconselleira ha insistido en los argumentos de otros comparecientes anteriores, para defender que tanto el Gobierno central como la Unión Europea recomendaban la colaboración público-privada para levantar este tipo de infraestructuras sin incumplir "los requisitos de endeudamiento y estabilidad" financieros.

Sobre el informe del Consello de Contas, que señaló que la licitación conjunta de obras y servicios para el Álvaro Cunqueiro supuso que el coste aumentase en 470 millones, Farjas cree que es un "análisis ficticio y falaz", porque parte de "lo imposible" y "no tiene en cuenta el coste de oportunidad".

"TRAMITACIÓN EXPRÉS"

Por parte de la oposición, la diputada nacionalista Montse Prado ha censurado la "tramitación exprés" que dio el primer gobierno de Feijóo a aquel contrato: "Decidieron formar parte del asalto que el neoliberalismo hizo a los servicios públicos".

Para Prado, la decisión se tomó para "enriquecer a una empresa". Así, ha desvelado un informe de abril de 2012, durante las obras del hospital, con el membrete de la Dirección Xeral, que hablaba de una reducción de superficie sobre el proyecto inicial --que también señaló el Conselllo de Contas en su informe-- y que esa modificación eleva la ganancia de la concesionaria "un 15,8 por ciento", unos "30 millones".

La diputada del BNG ha explicado que este documento se lo hizo llegar "una persona anónima", por lo que ha pedido a la mesa de la comisión que se dirija a la Xunta para que lo remita de manera oficial al Parlamento.

En su respuesta, Pilar Farjas ha lamentado las acusaciones de la nacionalista y ha espetado: "No podré olvidar que ustedes están apoyando al Gobierno más corrupto que hemos pasado en España. Yo no lo puedo olvidar, he oído estas cosas y de verdad me siento confundida".

Ante estas palabras, la socialista Elena Espinosa ha respondido que su grupo "no se da por aludido": "No sé a qué se refería con Gobierno corrupto".

"LA ACOMPAÑAMOS A UNA NOTARÍA"

A lo largo de la tarde, durante la comparecencia de la interventora xeral de la Xunta, Almudena Chacón, el diputado del PP Roberto Rodríguez ha preguntado a Prado (BNG) cómo consiguió ese informe.

"Espero que lo recibiese como en una película americana, por debajo de la puerta, porque si no la acompañamos a una notaría", ha ironizado.

Durante el debate con Farjas, Espinosa (PSdeG) ha sacado pecho de los trámites emprendidos por el gobierno de Emilio Pérez Touriño, que "a lo mejor" los tenía que haber hecho el de Manuel Fraga.

"Ustedes --a la exconselleira-- lo pudieron adjudicar y hacer en ese tiempo porque había un trabajo hecho", ha recalcado la socialista.

En contraposición, Farjas ha dicho que el bipartito solo dejó "una hoja de Excell" con "una serie de números", pero que no encontraron "los fondos" para construir el hospital.

PILLADO NIEGA "CONFLICTOS DE INTERESES" EN CONTRATOS

Por la mañana, antes del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha comparecido en la comisión el secretario xeral de la Asesoría Xurídica, Manuel Pillado, para defender la normativa de transparencia de la Administración autonómica de las acusaciones de "conflictos de intereses" por parte de la oposición a raíz de contrataciones realizadas con empresas con directivos que pertenecen al entorno de Feijóo, como Eulen.

Pillado ha recalcado que existen canales de denuncias internos y "declaraciones de ausencia de conflictos de intereses" que deben firmar tantos altos cargos como empleados públicos a lo largo de los procedimientos de contratación.

La socialista Elena Espinosa ha vuelto a señalar como "preocupante" el hecho de que haya contratos con empresas que tienen directivos con "lazos personales" con Feijóo: "No podemos normalizar que no pase nada".

Además, ha denunciado que en la contratación menor "no hay mesas de contratación, en muchos casos, y no hay fiscalización previa del gasto". "Hay cosas que no deciden los empleados públicos", ha añadido.

Óscar Ínsua (BNG) ha vuelto a criticar que "el PP impidió" que en el plan de trabajo se incluyese documentación sobre contrataciones con Eulen, Universal Support, Sibucu y Mape Asesores.

El diputado nacionalista, igual que la socialista, también ha preguntado por reproches del Consello de Contas sobre que el contrato de concesión al Álvaro Cunqueiro incluyese servicios en los hospitales Meixoeiro y Nicolás Peña.

El secretario xeral de la Asesoría Xurídica ha descartado que haya conflictos de intereses no gestionados y ha sugerido a la oposición que eso "tiene que probarse".

Sobre el Álvaro Cunqueiro, ha reflexionado que "no tiene sentido plantearse 14 años después si existía alguna irregularidad" porque en su momento "se aprobó" el expediente y "nadie lo recurrió".