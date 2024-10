Expectativas moderadas de la oposición ante la comparecencia de Rueda, a quien el PSdeG urge "un giro" en los Orzamentos

El BNG espera que el presidente gallego explique cuestiones "pendientes" en materia de financiación, entre otras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

BNG y PSdeG esperan con expectativas moderadas la comparecencia en el Parlamento del presidente gallego, Alfonso Rueda, prevista para el pleno que arranca este martes. Así lo han ratificado la viceportavoz del BNG Olalla Rodil y el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, quien ha esgrimido que lo que urge a Galicia es "un giro radical" en los Orzamentos y "centrarse en los verdaderos problemas del país".

Besteiro ha sido el primero en comparecer en las habituales ruedas de prensa que los grupos de la oposición convocan los lunes en el Pazo do Hórreo y, a modo de previa de la comparecencia, en la que el presidente gallego prevé avanzar las líneas estratégicas de las cuentas para el año próximo, ha proclamado que los socialistas no ven útil cualquier paso que no sea "un giro radical en gestión presupuestaria".

"Si no se da, la Galicia de las desigualdades seguirá creciendo", ha augurado, antes de anticipar que los socialistas irán por la vía de exigir al jefe del Ejecutivo autonómico "un cambio de rumbo". Y es que, a su modo de ver, en un contexto en el que el crecimiento de España "es incontestable e indiscutible", Galicia "se está quedando atrás".

El líder socialista ha ejemplificado con la "huida" de jóvenes "preparados" que no son capaces de ver "su futuro" en Galicia; en la "prueba del algodón" que es la "pérdida de oportunidades" por la "falta de ejecución de los fondos europeos", en la que recientemente ponía también el foco el Consello de Contas; o en las políticas fiscales de la Xunta que ve "en la dirección totalmente opuesta a la que deben seguir".

"Es el momento de actuar presupuestariamente y hay que hacerlo con determinación, pensando en quien más lo necesita, como los mayores o los jóvenes. Es necesaria una lucha activa y con determinación para no desaprovechar las oportunidades y perder el chorro de crecimiento del resto del Estado", ha apostillado.

EXPLICACIONES PENDIENTES

En su rueda de prensa, Rodil ha manifestado que el Bloque confía en que Rueda aproveche su comparecencia en la Cámara autonómica para explicar "algunas cuestiones pendientes" y ha ejemplificado con su postura en la reforma del sistema de financiación.

Para los nacionalistas, el mandatario autonómico debe aclarar por qué rechaza "aprovechar la oportunidad negociada y trabajada por el BNG" --incluida en el pacto de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez como presidente estatal-- de hacer una quita de deuda que permitiría "tener más recursos en los presupuestos de 2025 para invertir en sanidad, educación y política social".

A la espera de lo que ocurra en la próxima jornada, ha confesado que, en vista de que el acuerdo que salió del "retiro espiritual franciscano" del Gobierno gallego en la Ribeira Sacra fue el de una comercializadora energética que es "pura propaganda", el Bloque tampoco tiene una expectativa "muy alta" en relación a la cita de este martes en el Parlamento.

En todo caso, ha concluido que habrá que esperar a ver qué dice Rueda y ha anticipado que el BNG planteará "alternativas" encaminadas a "mejorar la vida de los gallegos".