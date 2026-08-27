FACUA Galicia critica que la Xunta siga sin mejorar la atención telefónica del Sergas

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

FACUA Galicia critica que la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia siga sin mejorar la atención telefónica del Sergas y afea que tache a los pacientes de "responsables" de la pérdida de millones de citas médicas por no acudir y no haberlas anulado.

Tal y como recuerdan en un comnicado, la asociación se dirigió el pasado mes de junio al Sergas para instarle a que tomase las medidas que fueran necesarias para garantizar que se atendiese el teléfono destinado al cambio o anulación de citas médicas, ya que la asociación tuvo conocimiento de que, al menos en Lugo, el número destinado a tal efecto no estaba siendo atendido correctamente.

Dos meses más tarde, indican que aún no han recibido aclaración a sus peticiones sobre si se ha corregido el problema de atención telefónica o si esa situación de desatención en Lugo se producía también en el resto de provincias, "lo que sería aún más grave al multiplicarse el número de citas que no son reubicadas y el tiempo de atención".

Recuerdan que un teléfono destinado a este tipo de cuestiones debe estar permanentemente operativo y dar un servicio efectivo en una amplia franja horaria.

FACUA Galicia insiste en que la consellería "debería asumir sus responsabilidades" y "no acusar a los pacientes de ser los únicos responsables de las largas listas de espera por la pérdida de citas médicas al no haber anulado aquellas a las que no podían acudir". "Anulaciones que son difícilmente realizables si el teléfono para ello no funciona correctamente", apostillan.