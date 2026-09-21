Fallece el exalcalde de Mos (Pontevedra) Justo José González Ballesta a los 74 años de edad

VIGO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Mos (Pontevedra) Justo José González Ballesta ha fallecido este lunes a los 74 años de edad, según ha informado el Ayuntamiento en sus redes sociales.

Regidor de la localidad pontevedresa entre 1986 y 1898 y entre 1991 y 1997, el propio gobierno local ha trasladado su cariño a la familia, amigos y a todos los que compartieron con él "años de vida y compromiso con Mos".

"Hoy me despido de Justo con una enorme tristeza. Para mí fue mucho más que un exalcalde de Mos. Fue un amigo, un mentor y una de esas personas que sabes que siempre están ahí cuando necesitas hablar, pedir consejo o simplemente compartir una preocupación", ha clamado la actual alcaldesa, Nidia Arévalo, en Instagram.

"Voy a recordar siempre su generosidad, su confianza y esa manera tan suya de estar pendiente de los demás. Tuve la suerte de aprender de él y de compartir muchos momentos que guardaré conmigo", ha sentenciado Arévalo.