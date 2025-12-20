Un fallecido y tres heridos tras una colisión entre un turismo y una furgoneta en Moaña (Pontevedra)

PONTEVEDRA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha perdido la vida y tres personas han resultado heridas después de una colisión entre un turismo y una furgoneta en Moaña (Pontevedra).

Según ha confirmado el 112 Galicia, el accidente ocurrió poco antes de las 8.00 horas de la mañana, en el kilómetro 148 de la AP-9. Un alertador indicó que un coche y una furgoneta sufrieran un accidente, de manera que el turismo quedó volcado, con personas en su interior incapaces de salir.

El 112 informó al Servizo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bomberos de O Morrazo y de Vigo y a la Guardia Civil. Los bomberos tuvieron que excarcelar a uno de los ocupantes del coche, mientras que las urgencias sanitarias trasladaron a tres heridos al hospital de referencia.

Con todo, el conductor de la furgoneta salió ileso, pero una persona del turismo perdió la vida sin que se pudiera hacer nada para salvarlo.