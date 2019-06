Feijóo asegura que "cualquier anuncio" sobre su futuro político lo hará "de forma contundente"

Publicado 27/06/2019 20:41:21 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "cualquier anuncio" que vaya a hacer sobre el futuro de su carrera política lo hará "de forma muy clara y precisa" y "de forma contundente para que no haya ninguna duda".

Así ha respondido este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno gallego, al ser preguntado sobre si ya había tomado una decisión al respecto de su candidatura para revalidar mandato al frente de la Xunta tras las elecciones de 2020. Y es que este miércoles, en su comparecencia en el Parlamento, le sugirió al portavoz del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, que se iban a seguir viendo "más tiempo" del que el socialista creía.

Al respecto, Feijóo ha pedido que "por favor no se analicen las frases extraídas de un contexto". "Si mi amigo Leiceaga me dice que me queda menos de un año de gobierno, le digo que nos vamos a ver mucho más tiempo, no hay ningún anuncio en mis palabras", ha explicado.

Seguidamente, ha indicado que la incógnita no se despejará "hasta que no se convoque a los medios" con este mismo fin. "Un anuncio que, me consta, haré con la solemnidad que merece", ha sentenciado.