Feijóo da por "zanjada" la crisis del PP y elude entrar en el futuro de Egea y Casado: "Toca cicatrizar"

OURENSE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado, un día después de anunciar que optará a liderar el PP, un mensaje contundente en relación a que la guerra interna abierta entre la dirección nacional de Pablo Casado y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, es un asunto "zanjado y cerrado", por lo que ahora toca pasar página y "cicatrizar las heridas".

Pese a que Ayuso reclamó apartar del partido todo el que haya intentado "destruirla", el precandidato popular ha advertido desde Ourense, donde ha celebrado la reunión semanal de su Ejecutivo, que el PP ha perdido "bastante tiempo" en sus problemas internos y él no prevé "seguir colaborando con ello".

Así, se ha remitido a la Junta Directiva en la que se convocó el congreso extraordinario que tendrá lugar en Sevilla los días 1 y 2 de abril, y ha esgrimido que, tras dicho encuentro, el conflicto "quedó cerrado y zanjado", toda vez que se acordó "cicatrizar las posibles heridas" de las últimas semanas" y centrarse en "presentar un proyecto de futuro".

"Ya estamos en el futuro. Hemos de analizar el pasado para no cometer los errores del pasado, sin duda; del pasado no podemos renunciar, pero tenemos que aprender. En este momento estamos absolutamente metidos en el futuro", ha advertido el dirigente popular, quien en el lanzamiento de su candidatura en Santiago apeló a la unidad y fijó una meta electoral clara: derrotar a Pedro Sánchez en las urnas.

"DECISIONES INDELEGABLES" DE EGEA Y CASADO

Preguntado expresamente sobre el futuro político de Pablo Casado y del que fuera su secretario general, Teodoro García Egea, Feijóo ha eludido entrar, pese a que el presidente del comité organizador del congreso de abril del PP, Esteban González Pons, trasladó este miércoles que pedirá a Egea que no deje la política y aseguró que Casado estará en el futuro del PP "sin ninguna duda".

Por su parte, Feijóo se ha limitado a manifestar que "son diputados en las Cortes y tienen su acta", por lo que "les corresponde a ellos ejercer sus derechos o tomar otra decisión".

"No me corresponde a mí analizarlo, son decisiones indelegables, ha indicado, para concluir que se verá "en las próximas semanas o meses" qué decisiones toman y que él, ha dicho, no dispone de "ninguna información" al respecto.